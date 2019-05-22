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Ordu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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YAŞAM  | 22.05.2019 20:01 | Son Güncelleme

Ordu'nun çeşitli ilçelerinde etkili olan dolu araçlara, çatılara ve tarım arazilere zarar verdi.

Ordu'da etkili olan dolu tarım arazileri ile çatılara ve araçlara zarar verdi.

Kumru, Gürgentepe ve Korgan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini ceviz büyüklüğündeki doluya bıraktı.

Bazı sürücüler araçlarını, battaniye sararak doludan korumaya çalıştı.

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"BİR ANDA AFETE DÖNÜŞTÜ"

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kısa sürede etkisini gösteren dolunun bir anda afete dönüştüğünü söyledi.

Dolunun 8 mahallede etkisini gösterdiğini aktaran Yalçuva, "Birçok evin çatısı delindi, bazı araçların camları kırıldı, birçok üreticimize ait fındık bahçeleri de doludan olumsuz etkilendi." dedi.

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Yalçuva, hasar tespitinin kısa sürede başlayacağını kaydetti.

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(AA)


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