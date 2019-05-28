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Ordu’da cinayet gibi kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çiğdem H. yönetimindeki hafif ticari araç Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde yoldan çıkarak, kaldırımda yürüyen 87 yaşındaki Ali Günaydın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçla birlikte yaklaşık 3 metre sürüklenen Günaydın ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaşlı adama olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ali Günaydın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza ordu fatsa

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