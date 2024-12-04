Ordu'nun yaylaları ve deniz manzarası! Doğanın kalbinde bir tatil

Ordu, hem yaylaları hem de deniz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çeken nadir yerlerden biridir. Karadeniz'in yeşil kıyılarında yer alan bu il, dağların denizle buluştuğu noktalarda benzersiz manzaralar sunar. Ordu'nun yüksek yaylaları, serin havası ve huzurlu atmosferiyle, şehri keşfetmek isteyenler için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Yaylalarda yürüyüş yaparken, doğanın sessizliğine adım atabilir, ormanlık alanlarda eşsiz bitki örtüsünü keşfedebilirsiniz.

Ordu’nun zengin yayla kültürü

Ordu'da yaylacılık kültürü, uzun bir tarihe dayanan köklü bir gelenektir. Yaylalarda yaşayan halk, bölgenin doğal kaynaklarından faydalanarak hayvancılık ve tarım faaliyetlerini sürdürür ve bu süreçte doğayla uyum içinde bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Ordu’nun yaylaları, son yıllarda turizm açısından önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Doğayla iç içe olmak isteyenler ve doğa sporlarıyla ilgilenenler için ideal bir seçenek sunan bu yaylalar, konaklama imkânlarıyla da ziyaretçilerine rahat bir deneyim sağlar.

Perşembe Yaylası/Aybastı

Ordu'nun doğal güzellikleri arasında önemli bir yer tutan Perşembe Yaylası, Aybastı ilçesinde yer alır. Yüksek rakımıyla (yaklaşık 1.500 metre) ve etkileyici manzarasıyla bu yayla, bölgenin en gözde yaylalarından biridir. Her yıl temmuz ayında düzenlenen yayla şenlikleri, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeker. Ziyaretçilere doğayla iç içe, huzurlu bir deneyim sunan Perşembe Yaylası, aynı zamanda Aybastı ilçesi ve çevresindeki köylerde konaklama imkânları ile rahat bir ziyaret için olanak sağlar.

Çambaşı Yaylası/Kabadüz

Çambaşı Yaylası, Ordu'nun en dikkat çekici doğal alanlarından biridir ve Kabadüz ilçesinde yer alır. Yayla, bölgenin yayla turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olup, doğaseverler ve macera arayanlar için popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Çambaşı Yaylası, modern konaklama seçenekleri sunan otelleri ve çeşitli restoranlarıyla ziyaretçilere konforlu bir deneyim sağlar. Ayrıca, yaylada bir çarşı, pazar, piknik alanları ve lokantalar gibi sosyal olanaklar da mevcuttur.

Keyfalan Yaylası/Mesudiye

Ordu'nun doğal güzellikleri arasında öne çıkan Keyfalan Yaylası, Mesudiye ilçesinin en dikkat çekici yaylalarından biridir. Bu yayla, ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini sunarak huzurlu bir atmosfer oluşturur. Geleneksel yayla evleri ve oba yerleşim düzeni, Keyfalan'ı hem kültürel hem de mimari açıdan özel kılar. Yaylanın büyüleyici manzarası, zengin bitki örtüsü ve serin havası, her mevsimde doğa ile iç içe bir deneyim arayanları kendine çeker.

Korgan Yaylası ve Obaları/Korgan

Korgan Yaylası, Ordu'nun Korgan ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yayladır. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bu bölge, yemyeşil ormanları, serin suları ve etkileyici manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Korgan Yaylası, ilçeye sadece 25 kilometre uzaklıkta yer alır ve sahip olduğu tarihi obalarla dikkat çeker. Her yıl temmuz ayında düzenlenen yayla şenlikleri, bölgenin kültürel zenginliklerini yansıtan etkinlikler sunar ve yaylanın cazibesini artırır.

Ordu'nun neyi meşhur? Ordu'nun en meşhur şeyleri, yiyecekleri ve yemyeşil doğal yerleri

Ordu, Karadeniz’in incisi olarak bilinir ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Ordu mutfağında mıhlama, karalahana çorbası ve melocan kavurması gibi lezzetler öne çıkar. Tatlı olarak fındıklı burma tatlısı da dikkat çeker. Doğal yerleri arasında Boztepe, harika manzarasıyla ziyaretçileri büyülerken, Perşembe Yaylası ve Çambaşı Yaylası doğayla iç içe huzur arayanlar için idealdir. Ayrıca şelaleleriyle ünlü olan Ordu’da Kurul Kalesi ve Çiseli Şelalesi gibi tarihi ve doğal güzellikler bir arada keşfedilebilir. Ordu, hem doğası hem lezzetleriyle unutulmaz bir destinasyondur.