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Ordu'ya Japon gelin: Davetlilerle çiftetelli oynadı

Ordulu iş makinesi operatörü Birkan Sözen (39) ile çalışmak için gittiği Japonya’da tanıştığı Dolores Astorga (38), Fatsa’da Türk geleneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

Ordu'ya Japon gelin: Davetlilerle çiftetelli oynadı

Birkan Sözen, geçen yıl iş makinesi operatörü olarak çalışmaya gittiği Japonya’da Dolores Astorga ile tanıştı. Arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini evlilik kararıyla taçlandıran çift, düğün yapmak için Türkiye’ye geldi.

Damadın memleketi olan Ordu’nun Fatsa ilçesinde, aileleri ve yakınlarının katılımıyla Türk geleneklerine uygun düğün töreni düzenlendi.

Ordu ya Japon gelin: Davetlilerle çiftetelli oynadı 1

Yurt dışından gelen misafirlerin de katıldığı törende, çift ilk danslarını alkışlar eşliğinde yaptı.

Düğünde çalan müziklerle eğlenen davetliler de Japon gelin Dolores Astorga ile çiftetelli oynadı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Ordu japon
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