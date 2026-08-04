NASA'nın yıllar önce Mars'ta fotoğraflamıştı: İnsansı görüntünün arkasındaki gerçek ortaya çıktı

NASA'nın Spirit keşif aracı tarafından 2007 yılında Mars'ta çekilen bir fotoğraf, yıllar sonra yeniden sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde uzakta yürüyen bir insanı andıran şekil, kısa sürede "Mars'ta yaşam" iddialarını yeniden alevlendirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntüdeki siluetin insansı bir varlık olduğunu öne sürerken, bazıları ise bunun yalnızca optik bir yanılsama olduğunu savundu. Fotoğrafa "Mars Bigfoot'u" ve "Marsquatch" gibi isimler de takıldı.

GERÇEK ÇOK FARKLI ÇIKTI

Tartışma yaratan görüntü aslında tamamen gerçek bir NASA karesi. Ancak dikkat çeken şekil, Mars'taki Gusev Krateri'nde bulunan "Home Plate" bölgesindeki yalnızca yaklaşık 6 santimetrelik bir kaya parçasından ibaret.

Uzmanlara göre fotoğrafın yakınlaştırılıp kırpılması, nesnenin gerçek boyutunu gizlediği için uzaktan yürüyen bir insan silueti izlenimi oluşturuyor.

BİLİM İNSANLARI "PAREİDOLİA" DEDİ

Araştırmacılar bu durumu, insan beyninin rastgele şekilleri tanıdık nesnelere veya yüzlere benzetme eğilimi olan "pareidolia" etkisiyle açıklıyor. Milyonlarca yıl boyunca Mars'taki rüzgarların aşındırdığı kaya oluşumu, tesadüfen iki ayak üzerinde duran bir canlıyı andıran bir görünüme kavuşmuş durumda.

MARS'TA YAŞAM MÜMKÜN MÜ?

Bilim insanlarına göre günümüzde Mars yüzeyinde Dünya'daki anlamıyla yaşamın var olması mümkün görünmüyor. Gezegenin atmosferi Dünya'nınkinden yaklaşık 100 kat daha ince ve büyük ölçüde karbondioksitten oluşuyor. Sıvı su yüzeyde kalamıyor, ortalama sıcaklık ise eksi 62 derece civarında seyrediyor.