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Ordu'da eğitime kar engeli

12.01.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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