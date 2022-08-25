YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

25.08.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Erkan E. (38) ile mağdur Elvan S. katılmadı.

Erkan E'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan babası T.E. ile tarafların yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada yer aldı.

Avukatların dinlenildiği duruşmada tutuksuz sanık T.E, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, torunlarıyla halen ilgilendiğini, onlara baktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden sanık Erkan E'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporun dosyaya ulaşmadığını belirtti.

Elvan S. hakkında Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan kati raporu istenmesini kararlaştıran heyet, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 13 Ekim 2022 tarihine erteledi.

- Olay

Fatsa ilçesinde 12 Ocak 2022'de 2 çocuğunun annesi Elvan S'nin yaşadığı apartmana giden Erkan E, tartışma sonrasında eski eşinin yüzüne yanıcı madde atmış, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elvan S, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Erkan E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesince de 25 Şubat'ta kabul edilen iddianamede, Erkan E'nin "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs", babası T.E'nin de "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme"den cezalandırılmaları istenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da yaralı karaca yavrusu koruma altına alındıOrdu'da yaralı karaca yavrusu koruma altına alındı
Denizli'de yolcu otobüsü devrildiDenizli'de yolcu otobüsü devrildi
Bayrampaşa'da AVM'deki kafede silahla vurulan kişi hayatını kaybettiBayrampaşa'da AVM'deki kafede silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:42
Öğle
12:35
İkindi
16:19
Akşam
19:19
Yatsı
20:45
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.