Ordu’da kaçak tütün mamullerine sıkı denetim

Ordu’da kaçak tütün mamullerine karşı denetimler sıklaştırıldı.

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde tütün ve tütün Mamulü satışı yapan 3 adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 57 kutu içerisinde 11 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 18 kutu içerisinde içi doldurulmuş 3 bin 600 adet makaron, 27 paket nargile tütünü ve 33 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefetten adli işlem ve 4733 sayılı Kanun’a muhalefetten idari işlem yapıldı.

