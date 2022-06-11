YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

11.06.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir otoparkta Tolga O'ya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Olayda yaralanan Tolga O, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildiŞehit Uzman Çavuş Demir'in ailesine şehadet haberi verildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Ergan Dağı kışın kayak pistiyle yazın da gölüyle doğaseverleri ağırlıyorErgan Dağı kışın kayak pistiyle yazın da gölüyle doğaseverleri ağırlıyor
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
02:49
Sabah
04:49
Öğle
12:34
İkindi
16:33
Akşam
20:08
Yatsı
21:59
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.