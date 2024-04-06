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Organ nakilleriyle ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu anlattı! Son haliyle gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 11:34
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90'lı yıllarda seslendirdiği arabesk şarkılarla tanınan Hakan Taşıyan, Mart 2021'de karaciğer ve böbrek nakli olmuş, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Hakan Taşıyan “Hep Yek Aşiret” filminin galasına katıldı. Taşıyan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Organ nakilleriyle ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan sağlık durumunu anlattı! Son haliyle gündem oldu

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan ve 90'lı yıllara damgasını vuran Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümün eşiğinden dönmüştü.

Hakan Taşıyan hastane

Karaciğer ve böbrek nakli olan ünlü isim, hastanede yedi ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Uzun süredir ortalarda olmayan ünlü isim “Hep Yek Aşiret” filminin galasında görüldü.

HAKAN TAŞIYAN 1

Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve tedavisi devam eden 51 yaşındaki sanatçı son durumu hakkında bilgi verdi.

HAKAN TAŞIYAN 4

SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

MuhabirOnline'da yer alan habere göre: Taşıyan, "Karaciğerim ve böbrek sorunum vardı. Kontroller devam ediyor. Üç sene oldu. Çok şükür ayaklandım. 1-2 aya kadar albüm çıkacak. Güzel şarkılar olacak" dedi.

HAKAN TAŞIYAN 3

'KIRGINLIĞIM YOK'

2021'de Ankara Şehir Hastanesi'nde gördüğü aylarca süren tedavi ile ölümden dönen ünlü şarkıcı, "Kimseye kırgınlığım yok. Ekmeğimize bakıyorum" açıklamasını yaptı.

Hakan Taşıyan'ın son ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok iyi görünüyorsun', 'Sen efsanesin' gibi yorumlar yapıldı.

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