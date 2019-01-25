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Organize İşler 2’nin vizyon tarihi belli oldu

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SİNEMA TV  | 25.01.2019 16:16 | Son Güncelleme

Mars Cinema Group ile yapımcılar arasında yaşanan sinema krizi sebebiyle vizyon tarihleri ertelenen filmlerden birer birer güzel haberler gelmeye başladı. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın vizyon tarihi belli oldu.

Organize İşler 2’nin vizyon tarihi belli oldu

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan “mısır” tartışması nedeniyle ertelenen Organize İşler 2’nin 1 Şubat’ta vizyona gireceği açıklanırken, filmden yeni bir fragman da yayınlandı.

Yerli sinemanın sevilen yapımlarından Organize İşler’in 12 yıl sonra gelen devam filminin 4 Ocak’ta vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Yılmaz Erdoğan‘ın da aralarında yer aldığı film yapımcıları ile sinema salonu işletmecileri arasında çıkan “mısır” tartışması filmin ertelenmesine neden oldu.

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Organize İşler 2‘yi çıkışına kısa bir süre kala erteleme kararı alan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabul edilen yeni sinema yasasının yürürlüğe girmesinin ardından filmin yeni vizyon tarihini açıkladı. Erdoğan, bugün Twitter’da yaptığı paylaşımla Organize İşler 2’nin 1 Şubat’ta vizyona gireceğini duyurdu.

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Senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı devam filminin başrollerinde Asım Noyan’a bir kez daha hayat veren Erdoğan’la birlikte, Asım’ın çetesinin önemli üyelerinden Lerzan Berrak’ı canlandıran Ezgi Mola ve Asım’la karşı karşıya gelecek Sarı Saruhan karakteriyle karşımıza çıkacak Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor. Ayrıca bu üçlüye Ekin Türkmen, Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Kıraç, Rıza Kocaoğlu, Ata Demirer, Mahir İpek, Bensu Soral ve Okan Çabalar gibi isimler eşlik ediyor.

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Organize İşler 2 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Yılmaz Erdoğan

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