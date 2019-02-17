Mynet Trend

Organize İşler 2-Sazan Sarmalı'ndan sonra o isimler de mi Netflix ile anlaştı?

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 17.02.2019 10:48 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, 'Organize İşler 2-Sazan Sarmalı' filminin Netflix'e satılması olay olmuştu. Yeni iddia ise Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül'ün de Netflix ile anlaştığı...

Organize İşler 2-Sazan Sarmalı'ndan sonra o isimler de mi Netflix ile anlaştı?

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve 1 Şubat'ta vizyona giren BKM yapımı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, dijital içerik platformu Netflix'te gösterime girdi.

Başta büyük heyecan yaratan bu durum, bir süre sonra bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada hem yapımcılar hem de salon sahipleri bu durumu eleştirirken, Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven deyaptığı yazılı açıklamada, gelişmenin sektöre telafisi olmayan zararlar vereceğinin altını çizdi.

fft99_mf13234180

Bu tepkilerin ana nedeni ise filmin sinema salonlarında vizyonda olması ve iddiaya göre salon sahiplerinin bu durumdan haberdar edilmemesi...

NETFLİX SATIŞI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

MedyaTava'nın haberine göre; 'promosyonlu bilet' tartışmasından önce filmin vizyon tarihi 1 Ocak olarak belirlenmişti ve 6 hafta sonrasında gösterilmek üzere Netflix'le satış sözleşmesi imzalanmıştı. Ancak CGV Mars Entertainment Group ve sinemacılar arasında başlayan tartışma boy gösterince, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi ertelenerek 1 Şubat'ta gösterime girdi.

Dolayısıyla Netflix'te önceden yapılmış olan bir anlaşmadan dolayı film, vizyon süreci tamamlanmadan dijitalde gösterime girmiş oldu.

SALON SAHİPLERİ TEPKİLİ

İddiaya göre filmin dağıtımcısı CJ Entertainment Group, bu anlaşmadan haberdar ama salon sahipleri konuyla ilgili hiçbir şekilde bilgilendirilmediklerini ve mağdur edildiklerini söylüyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR, CEM YILMAZ VE MAHSUN KIRMIZIGÜL DE NETFLİX'LE ANLAŞTI İDDİASI

Bu arada Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül'ün de Netflix'le anlaştığı iddia ediliyor. Cem Yılmaz'ın "Karakomik Filmler" ve Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 6" filmleri için vizyon tarihleri hala netlik kazanmış değil.

Fakat Mahsun Kırmızıgül'ün 1 Mart'ta vizyona girmesi beklenen "Mucize 2 Aşk" filminin de vizyon tarihinin ertelendiği ve önümüzdeki eylül ayında sinemaseverlerle buluşacağı konuşuluyor.

PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
Olay! Daha sinemada gösterimdeyken oraya düştüOlay! Daha sinemada gösterimdeyken oraya düştü
Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'dan evlilik sürprizi!Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'dan evlilik sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix Organize İşler 2: Sazan Sarmalı şahan gökbakar

En Çok Okunan Trend Haberler

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var

Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!

Tedavisi yok! Ölü sayısı gittikçe artıyor!

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yılmaz Erdoğan fena çaktı sinemacılara hahahahhaha bende TV de seyrettim harika bir filim yapmış eline sağlık
mars grup ülke içinden çıkmasına ragmen çok sert ve sadece kendi çıkarını öne alan tekel olmak yolunda kesin ve taviz vermez yapısıyla anadolu sinemacılıgını kahraman bakkal süper markete karşı bir duruma sokmuştur, mars grup bu tavrından vazgeçmeli ve ülkenin asli degeri oldugunu kavrayıp bizden biri olmalıdır, bu sektörede çok görüldü ben yıkılmam diyen sinemacı ve filmcileri tarihin tozlu sayfalarında bile yoklar artık, bence iyi yapmışlar
Bu memlekette gülmek bile parayla. Paran yoksa gülemiceksin :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!

Olay! Daha sinemada gösterimdeyken oraya düştü

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'dan evlilik sürprizi! Arka Sokaklar 505. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'dan evlilik sürprizi!

Savaşçı'da Astsubay Selçuk kurtulacak mı? Savaşçı dizisi 63. yeni bölüm fragmanı izle!

Savaşçı'da Kılıç Timi'nin en zor sınavı!

Survivor Nagihan ve Sema arasında canlı yayında gergin anlar!

Survivor Nagihan ve Sema arasında canlı yayında gergin anlar!

Game of Thrones’tan Star Wars’a dev transfer

Game of Thrones’tan Star Wars’a dev transfer

"Bir Aşk İki Hayat" oyuncuları hayranlarıyla buluştu

"Bir Aşk İki Hayat" oyuncuları hayranlarıyla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.