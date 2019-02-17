Organize İşler 2-Sazan Sarmalı'ndan sonra o isimler de mi Netflix ile anlaştı?

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve 1 Şubat'ta vizyona giren BKM yapımı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, dijital içerik platformu Netflix'te gösterime girdi.

Başta büyük heyecan yaratan bu durum, bir süre sonra bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada hem yapımcılar hem de salon sahipleri bu durumu eleştirirken, Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven deyaptığı yazılı açıklamada, gelişmenin sektöre telafisi olmayan zararlar vereceğinin altını çizdi.

Bu tepkilerin ana nedeni ise filmin sinema salonlarında vizyonda olması ve iddiaya göre salon sahiplerinin bu durumdan haberdar edilmemesi...

NETFLİX SATIŞI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

MedyaTava'nın haberine göre; 'promosyonlu bilet' tartışmasından önce filmin vizyon tarihi 1 Ocak olarak belirlenmişti ve 6 hafta sonrasında gösterilmek üzere Netflix'le satış sözleşmesi imzalanmıştı. Ancak CGV Mars Entertainment Group ve sinemacılar arasında başlayan tartışma boy gösterince, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi ertelenerek 1 Şubat'ta gösterime girdi.