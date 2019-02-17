Organize İşler 2-Sazan Sarmalı'ndan sonra o isimler de mi Netflix ile anlaştı?

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve 1 Şubat'ta vizyona giren BKM yapımı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, dijital içerik platformu Netflix'te gösterime girdi.
Başta büyük heyecan yaratan bu durum, bir süre sonra bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada hem yapımcılar hem de salon sahipleri bu durumu eleştirirken, Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven deyaptığı yazılı açıklamada, gelişmenin sektöre telafisi olmayan zararlar vereceğinin altını çizdi.
Bu tepkilerin ana nedeni ise filmin sinema salonlarında vizyonda olması ve iddiaya göre salon sahiplerinin bu durumdan haberdar edilmemesi...
NETFLİX SATIŞI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?
MedyaTava'nın haberine göre; 'promosyonlu bilet' tartışmasından önce filmin vizyon tarihi 1 Ocak olarak belirlenmişti ve 6 hafta sonrasında gösterilmek üzere Netflix'le satış sözleşmesi imzalanmıştı. Ancak CGV Mars Entertainment Group ve sinemacılar arasında başlayan tartışma boy gösterince, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi ertelenerek 1 Şubat'ta gösterime girdi.
Dolayısıyla Netflix'te önceden yapılmış olan bir anlaşmadan dolayı film, vizyon süreci tamamlanmadan dijitalde gösterime girmiş oldu.
SALON SAHİPLERİ TEPKİLİ
İddiaya göre filmin dağıtımcısı CJ Entertainment Group, bu anlaşmadan haberdar ama salon sahipleri konuyla ilgili hiçbir şekilde bilgilendirilmediklerini ve mağdur edildiklerini söylüyor.
ŞAHAN GÖKBAKAR, CEM YILMAZ VE MAHSUN KIRMIZIGÜL DE NETFLİX'LE ANLAŞTI İDDİASI
Bu arada Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül'ün de Netflix'le anlaştığı iddia ediliyor. Cem Yılmaz'ın "Karakomik Filmler" ve Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 6" filmleri için vizyon tarihleri hala netlik kazanmış değil.
Fakat Mahsun Kırmızıgül'ün 1 Mart'ta vizyona girmesi beklenen "Mucize 2 Aşk" filminin de vizyon tarihinin ertelendiği ve önümüzdeki eylül ayında sinemaseverlerle buluşacağı konuşuluyor.
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