Organize İşler'den 45 dakika uyarısı!

Yılmaz Erdoğan'ın boykot kararının ardından seyirciyle buluşturduğu Organize İşler 2'nin ardından yapımcı şirket BKM'den açıklama geldi. Mars Entertainment Group (Cinemaximum sinema zinciri) ile yaşanan gerilimde başta Yılmaz Erdoğan olmak üzere Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimlerinde bulunduğu bir grup yeni yasa için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmüştü. Gelişmelerin ardından sinema yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmıştı.

Boykot kararı yüzünden vizyon tarihleri ertelenen yerli yapımlar, yasanın çıkmasıyla birlikte peş peşe vizyondaki yerini almaya başladı. Organize İşler 2 filmi ise geçtiğimiz hafta seyirciyle buluştu. Filmin yapımcı şirketi BKM tarafından bir açıklama yayınlandı.

"İÇERİ 45 DAKİKA SONRA GİRİN"

Açıklamada, "Sinemalardaki, maalesef 1 Temmuz'a kadar devam edecek olan, akıl ve sabır dışı reklam süreleri (45 dakika) ve reklam içerikleriyle filmimizin hiçbir ilgisi yoktur. Bu garabet için alınacak tek önlem (Mesela İstanbul'da) 20.15 seansının aslına 21.00 seansı olduğunu bilmek ve içeri o saatte girmektir."



