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Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler?

23.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize İşler filmi zaman zaman televizyon ekranlarında yerini alıyor. 'Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman çekildi?'sorusunun yanıtı araştırılıyor. Organize İşler filminin çekimleri Unkapanı, Galata, Üsküdar ve Moda'da gerçekleştirildi. Peki Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve komedi türündeki Organize İşler filmi Yılmaz Erdoğan tarafından yönetildi. Oyuncu kadrosunda çok sayıda tanıdık sima yer alıyor. Film hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler?

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan – Asım Noyan
Kıvanç Tatlıtuğ – Saruhan
Safa Sarı – Kunduz
Ahmet Mümtaz Taylan – Kerami
Ezgi Mola – Lerzan
Atakan Çelik - Bahadır
Rıza Kocaoğlu – Arıza Rıza
Bensu Soral – Nazlı Noyan
Okan Çabalar – Taklacı Ziya
Güven Kıraç – İhsan


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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan organize işler
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