Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve komedi türündeki Organize İşler filmi Yılmaz Erdoğan tarafından yönetildi. Oyuncu kadrosunda çok sayıda tanıdık sima yer alıyor. Film hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.
Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.
Yılmaz Erdoğan – Asım Noyan
Kıvanç Tatlıtuğ – Saruhan
Safa Sarı – Kunduz
Ahmet Mümtaz Taylan – Kerami
Ezgi Mola – Lerzan
Atakan Çelik - Bahadır
Rıza Kocaoğlu – Arıza Rıza
Bensu Soral – Nazlı Noyan
Okan Çabalar – Taklacı Ziya
Güven Kıraç – İhsan
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