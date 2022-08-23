Organize İşler Sazan Sarmalı ne zaman çekildi? Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve komedi türündeki Organize İşler filmi Yılmaz Erdoğan tarafından yönetildi. Oyuncu kadrosunda çok sayıda tanıdık sima yer alıyor. Film hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan – Asım Noyan

Kıvanç Tatlıtuğ – Saruhan

Safa Sarı – Kunduz

Ahmet Mümtaz Taylan – Kerami

Ezgi Mola – Lerzan

Atakan Çelik - Bahadır

Rıza Kocaoğlu – Arıza Rıza

Bensu Soral – Nazlı Noyan

Okan Çabalar – Taklacı Ziya

Güven Kıraç – İhsan



