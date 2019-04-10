Organları yanlış yerde olmasına rağmen, 99 yıl yaşadı

Guardian'da yer alan habere göre, uzun yıllar yaşayan Bentley’in durumuna oldukça nadir rastlanıyor. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, iç organları yanlış yerlerde bulunan insanların hayatı boyunca pek çok rahatsızlık yaşaması bekleniyor. Fakat Bentley hayatı boyunca durumunun anlaşılacağı bir rahatsızlık yaşamadı.

Rose Marie Bentley’in ölümünden sonra Portland Üniversitesi’nde kadavra incelemesinde keşfedilen durum, öncelikle kan damarlarının farklı yapısıyla fark edildi. Kan damarları, Bentley’in iç organlarının bulunduğu 'yanlış' yerlere göre yapılanmıştı.

Üniversitede yapılan araştırmada bu duruma sahip insanların yaşam süresi incelendi. 99 yaşına kadar yaşayan Bentley’den önce hiçbir hasta 73 yaşından sonra yaşayamamıştı. Bu durumun 22 binde bir yaşanabileceği kaydedildi.

Rose Marie Bentley, hayatı boyunca böyle bir durumu olduğunu bilmiyordu. Sadece 50 yaşındayken geçirdiği bir ameliyatta doktorların apandisini bulamaması bir şüphe uyandırmıştı.

Kaynak: T24

