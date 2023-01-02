Örgüt eş anlamlısı nedir? Örgüt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örgüt kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olsa da kökeni ve ekin işlevi belirsizdir. Türkçe "ör-" fiilinden türetildiği düşünülen örgüt kelimesi Arapça "teşkîlât" ve Fransızca "organisation" kelimelerine karşılık olarak türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre örgüt kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik

Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü

Örgüt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yazılış ve okunuşları açısından birbirinden farklı olan fakat karşılık anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı kelimeler hem cümle içinde hem de günlük konuşma dilinde birbirlerinin yerini kolaylıkla tutar. Kelime yani sözcük açısından oldukça zengin bir dağarcığa sahip olan Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bir ya da birden fazla sözcük bulunur. Örgüt eş anlamlısı olan kelimeler:

Teşekkül

Teşkilat

Örgütün eş anlamlısı olan teşekkül ve teşkilat Arapça kökenli bir kelimedir. Cümle içinde örgüt kadar sık kullanılan bir kelimelerdir. Her ikisi de anlam açısından günlük yaşamda aynı anlamı ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Kelimelerin anlamları cümle içinde kullanıldığında çok daha iyi anlaşılır.

Örgütün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örgüt kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: