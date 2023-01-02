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Örgüt eş anlamlısı nedir? Örgüt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe oldukça zengin kelime haznesine sahip olan dillerdendir. Birçok kelimenin kökenleri farklı da olsa eş anlamlısı kelimeleri vardır. Bazı kelimelerin eş anlamlıları daha sık kullanılırken bazılarının da kullanımdan düşmüş eş anlamlı kelimeleri olabilir. Örgüt kelimesinin de eş anlamı olan kelimeler vardır. Örgüt kelimesi kadar sık kullanılan bu eş anlamlı kelimeler cümle içinde örgüt yerine kullanılabilir. Peki, örgüt kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Örgüt eş anlamlısı nedir? Örgüt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örgüt kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olsa da kökeni ve ekin işlevi belirsizdir. Türkçe "ör-" fiilinden türetildiği düşünülen örgüt kelimesi Arapça "teşkîlât" ve Fransızca "organisation" kelimelerine karşılık olarak türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre örgüt kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik
  • Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü
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Örgüt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yazılış ve okunuşları açısından birbirinden farklı olan fakat karşılık anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı kelimeler hem cümle içinde hem de günlük konuşma dilinde birbirlerinin yerini kolaylıkla tutar. Kelime yani sözcük açısından oldukça zengin bir dağarcığa sahip olan Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bir ya da birden fazla sözcük bulunur. Örgüt eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Teşekkül
  • Teşkilat

Örgütün eş anlamlısı olan teşekkül ve teşkilat Arapça kökenli bir kelimedir. Cümle içinde örgüt kadar sık kullanılan bir kelimelerdir. Her ikisi de anlam açısından günlük yaşamda aynı anlamı ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Kelimelerin anlamları cümle içinde kullanıldığında çok daha iyi anlaşılır.

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Örgütün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örgüt kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Teşkilat olarak yaşanan her olayın üstesinden geldiğimiz gibi bu olayın da üstesinden geleceğiz.
  • İçinde bulunduğumuz teşkilat, çalışmalarını hukuk alanında yürütüyor.
  • Bu teşkilatın tüm masrafları bazı hayırseverler tarafından karşılanıyor.
  • Teşkilatı kendi çıkarları için kullanmaya tenezzül etmediği için birçok kişinin takdirini kazanmayı başardı.
  • Bu teşkilat tüm hazırlıklarını önceden tamamladığı için diğer teşkilatlara göre bir adım önde hareket ediyor.
  • Teşkilatlanma konusunda biraz daha acele etmeniz gerektiği düşünülüyor.
  • Bu teşekkülün üzerinde durduğu düşünceler ilkelerinizle ters düşüyor olabilir.
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