Ülke eş anlamlısı nedir? Ülke kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ülke kelimesinin kökeni Moğolca ve Farsçaya dayanır. Moğolcada "pay ettirmek" anlamına gelen "üli-" fiilinden türeyen "ülige" kelimesi Türkçeye ülke olarak geçmiştir. Ülke sözcüğü aynı zamanda Farsça "ūlke" kelimesiyle de benzerlik gösterir. Ülke kelimesi günlük yaşamda kullanılan kelimeler arasında yer alır. Ülke ile ilgili bazı birleşik kelimeler ve birleşik fiiller de mevcuttur. Ülke kelimesinin tanımı Türk Dil Kurumuna göre ise şu şekilde yapılmıştır:

Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü

Devlet

Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge

Ülke kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ülke ile aynı anlamı ifade eden kelimeler de en az ülke kadar önemli sözcüklerdir. Ülkenin eş anlamlısı olan kelimeler yazılış ve okunuş olarak ülkeden farklılık gösterir. Ülke ile anlamdaş olan sözcükler cümle içinde ülke yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen kelimeler olarak bilinir. Memleket ve diyar olarak da ifade edilen ülke sözcüğünün eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Ülke kelimesinin eş anlamı olan sözcükler yazılış ve okunuş olarak birbirinden farklılık gösterir. Eş anlam deyince ilk akla gelen durum anlam olarak aynı olan kelimelerin yazılış ve okunuş olarak farklı olmalarıdır. Ülke kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Diyar

El

İklim

İl

Memleket

Mülk

Toprak

Yer

Ülkenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Ülke kelimesi de eş anlamlısı pek çok bulunan kelimelerden birisidir. Ülke kelimesi yerin en çok kullanılan eş anlamı ise memleket kelimesidir. Memleket sözcüğünü ülke yerine birçok alanda görmek mümkündür. Ülke eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: