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Ülke eş anlamlısı nedir? Ülke kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.11.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke sözcüğü taşıdığı anlam itibarıyla hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak çok önemli bir yere sahiptir. Sınırları çizilmiş olarak insanların çok uzun yıllardır yaşamış olduğu yuva ve toprak olan ülke anlam olarak büyük bir öneme sahiptir. İnsanların yuvası olan ve toprak parçası üzerinde hayatını sürdürdüğü yer olarak anlamlandırılan ülke kelimesinin eş anlamlı kelimesi de vardır. Kökeni tam olarak belli olmayan ülke kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ülke eş anlamlısı nedir? Ülke kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ülke kelimesinin kökeni Moğolca ve Farsçaya dayanır. Moğolcada "pay ettirmek" anlamına gelen "üli-" fiilinden türeyen "ülige" kelimesi Türkçeye ülke olarak geçmiştir. Ülke sözcüğü aynı zamanda Farsça "ūlke" kelimesiyle de benzerlik gösterir. Ülke kelimesi günlük yaşamda kullanılan kelimeler arasında yer alır. Ülke ile ilgili bazı birleşik kelimeler ve birleşik fiiller de mevcuttur. Ülke kelimesinin tanımı Türk Dil Kurumuna göre ise şu şekilde yapılmıştır:

  • Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü
  • Devlet
  • Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge
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Ülke kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ülke ile aynı anlamı ifade eden kelimeler de en az ülke kadar önemli sözcüklerdir. Ülkenin eş anlamlısı olan kelimeler yazılış ve okunuş olarak ülkeden farklılık gösterir. Ülke ile anlamdaş olan sözcükler cümle içinde ülke yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen kelimeler olarak bilinir. Memleket ve diyar olarak da ifade edilen ülke sözcüğünün eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Ülke kelimesinin eş anlamı olan sözcükler yazılış ve okunuş olarak birbirinden farklılık gösterir. Eş anlam deyince ilk akla gelen durum anlam olarak aynı olan kelimelerin yazılış ve okunuş olarak farklı olmalarıdır. Ülke kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Diyar
  • El
  • İklim
  • İl
  • Memleket
  • Mülk
  • Toprak
  • Yer
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Ülkenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Ülke kelimesi de eş anlamlısı pek çok bulunan kelimelerden birisidir. Ülke kelimesi yerin en çok kullanılan eş anlamı ise memleket kelimesidir. Memleket sözcüğünü ülke yerine birçok alanda görmek mümkündür. Ülke eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Memleket sevgisi insanın içinden hiçbir zaman eksilmez.
  • Dünyanın en büyük topraklarından birinde yaşıyorum.
  • Farsi ikliminde büyüyüp gelişen edebiyatın etkileri hâlâ tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.
  • Bu diyarların en ünlü yemeklerini yemeden dönersen çok üzülürüz.
  • Evden ayrılıp ele gitmesi ailesi için bir yıkım olmuştu.
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