Ülke eş anlamlısı nedir? Ülke kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ülke kelimesinin kökeni Moğolca ve Farsçaya dayanır. Moğolcada "pay ettirmek" anlamına gelen "üli-" fiilinden türeyen "ülige" kelimesi Türkçeye ülke olarak geçmiştir. Ülke sözcüğü aynı zamanda Farsça "ūlke" kelimesiyle de benzerlik gösterir. Ülke kelimesi günlük yaşamda kullanılan kelimeler arasında yer alır. Ülke ile ilgili bazı birleşik kelimeler ve birleşik fiiller de mevcuttur. Ülke kelimesinin tanımı Türk Dil Kurumuna göre ise şu şekilde yapılmıştır:
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