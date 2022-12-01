EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Ulus eş anlamlısı nedir? Ulusun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ulus eş anlamlısı nedir? Ulusun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı anlamları taşıyan sözcüklere eş anlamlı veya anlamdaş sözcükler denir. Hem Türkçe hem de yabancı kelimeler bakımından oldukça zengin olan dilimizde eş anlamlıya sahip olan sayısız sözcük vardır. Bu sözcükler birbirlerinin yerine geçtiğinde anlamı bozmazlar. Birlikte kullanıldıklarında ise anlatımı kuvvetlendirebilirler. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de ‘‘ulus’’ kelimesidir. Peki, ulusun eş anlamlıları nelerdir?

Ulus eş anlamlısı nedir? Ulusun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçedeki köy ve şehir anlamlarına gelen ‘‘uluş’’ kelimesinden türeyen ulus kelimesi, millet, aşiret, toplum gibi anlamları ifade etmektedir. Ulus kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • isim Millet

Ulus kelimesini içeren örnek cümleler:

  • Ülkece geçirdiğimiz bu zor günleri ancak ulus olarak birbirimize kenetlenerek aşabiliriz.
  • Çok uluslu bir devlet olan Osmanlı, sahip olduğu toprakları yıllar boyunca barış içinde yönetmiştir.
  • Bağımsızlığımıza çok düşkün bir ulus olduğumuz için başka bir devletin himayesi altında yaşayamayız.
  • Ulus olarak büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.
Şifa eş anlamlısı nedir? Şifa eş anlamlısı nedir?

Ulus kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamları aynı olan kelimeler için anlamdaş veya eş anlamlı tabiri kullanılır. Dilimizde gerek Türkçe gerekse yabancı kökenli olmak üzere birbiriyle aynı anlama sahip olan birçok kelime bulunmaktadır. Ulus eş anlamlısı olan sözcüklerden biridir. Ulusun eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • Budun
  • Millet

Ulus kelimesinin eş anlamını karşılayan sözcüklerden ilki olan "budun" Eski Türkçeden gelmektedir. Eski Türkçedeki boy anlamına gelen "bod" sözcüğünden "bodun" olarak türemiş, daha sonra budun hâlini almıştır. Bu kelime günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmasa da eski metinlerde sıkça rastlamak mümkündür. Aralarında dil, töre, kültür ortaklığı olan ve aynı soydan gelen insan toplulukları için kullanılmıştır.

Bir diğer eş anlamlı olan "millet" kelimesinin kökeni Arapçaya dayanmaktadır. Bu kelime Arap dilinde din, şeriat, mezhep ve topluluk anlamlarını karşılamaktadır. Araplarla olan kültürel etkileşimlerimiz ve aynı dine mensup olmamız sebebiyle Arapçadan dilimize pek çok kelime geçmiştir. Günümüzde sıklıkla kullandığımız millet sözcüğü bunlardan biridir.

Şehir eş anlamlısı nedir? Şehir eş anlamlısı nedir?

Ulusun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ulus kelimesinin eş anlamı olan budun ve millet kelimeleriyle ilgili örnek cümleler:

  • Eski Türk devletlerinde, boyların birleşmesiyle budunlar ortaya çıkmıştır.
  • Dünya üzerindeki en savaşçı milletlerden biriyiz.
Yardım eş anlamlısı nedir? Yardım eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?
Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar? MEB açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir ulus eş anlamlısı ulus eş anlamı haluk ulusoy

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS 2023 ne zaman?

YDS 2023 ne zaman?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.