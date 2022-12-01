Ulus eş anlamlısı nedir? Ulusun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçedeki köy ve şehir anlamlarına gelen ‘‘uluş’’ kelimesinden türeyen ulus kelimesi, millet, aşiret, toplum gibi anlamları ifade etmektedir. Ulus kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

isim Millet

Ulus kelimesini içeren örnek cümleler:

Ülkece geçirdiğimiz bu zor günleri ancak ulus olarak birbirimize kenetlenerek aşabiliriz.

Çok uluslu bir devlet olan Osmanlı, sahip olduğu toprakları yıllar boyunca barış içinde yönetmiştir.

Bağımsızlığımıza çok düşkün bir ulus olduğumuz için başka bir devletin himayesi altında yaşayamayız.

Ulus olarak büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.

Ulus kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamları aynı olan kelimeler için anlamdaş veya eş anlamlı tabiri kullanılır. Dilimizde gerek Türkçe gerekse yabancı kökenli olmak üzere birbiriyle aynı anlama sahip olan birçok kelime bulunmaktadır. Ulus eş anlamlısı olan sözcüklerden biridir. Ulusun eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Budun

Millet

Ulus kelimesinin eş anlamını karşılayan sözcüklerden ilki olan "budun" Eski Türkçeden gelmektedir. Eski Türkçedeki boy anlamına gelen "bod" sözcüğünden "bodun" olarak türemiş, daha sonra budun hâlini almıştır. Bu kelime günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmasa da eski metinlerde sıkça rastlamak mümkündür. Aralarında dil, töre, kültür ortaklığı olan ve aynı soydan gelen insan toplulukları için kullanılmıştır.

Bir diğer eş anlamlı olan "millet" kelimesinin kökeni Arapçaya dayanmaktadır. Bu kelime Arap dilinde din, şeriat, mezhep ve topluluk anlamlarını karşılamaktadır. Araplarla olan kültürel etkileşimlerimiz ve aynı dine mensup olmamız sebebiyle Arapçadan dilimize pek çok kelime geçmiştir. Günümüzde sıklıkla kullandığımız millet sözcüğü bunlardan biridir.

Ulusun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ulus kelimesinin eş anlamı olan budun ve millet kelimeleriyle ilgili örnek cümleler: