Orhan Aydın’ın acı günü! Günler önce “İmdat” diyerek yardım istemişti... Enkaz altındaki kızından kötü haber geldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük yıkımlara neden oldu. Deprem Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili de etkiledi. Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Orhan Aydın depremin ilk günlerinde sosyal medya hesabından kızı Eylem Aydın ve kızının annesi eski eşi Elif Torun Öneren’e ulaşamadığını paylaşarak yardım istemişti.

ESKİ EŞİ KURTARILDI AMA...

Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Fitnaz Cad. 5 numara.. Hatay merkez.. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat" ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın'ın eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarıldı. Aydın güzel haberi "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" notuyla duyurdu.

"KİRAZ GÜLÜŞLERİM DİREN"

Ünlü oyuncu son paylaşımında ekiplerin kızına ulaşmak için büyük bir çaba sarf ettiğini dile getirerek, "Kızıma ulaşmaya çalışma! Enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütle var. Artık dayanma gücüm kalmadı. Yüreğim ağlıyor. Ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına gülüyorum. Acım ve kederim tarifesiz. Haydi be canım.. Haydi kiraz gülüşlerim. Diren" ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Aydın’ın kızı Eylem Aydın’dan kötü haber depremin 6. gününde geldi. 36 saat süren çalışmaların ardından Eylem Aydın’ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.



