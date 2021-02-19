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Orhan Gencebay aşı oldu

19.02.2021 20:37 | Son Güncelleme:
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Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Orhan Gencebay koronavirüs salgınından korunmak için bugün aşı oldu.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları ülkemizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Usta sanatçı Orhan Gencebay, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak bugün eşi Sevim Emre ile birlikte gittikleri hastanede aşı oldu. Gencebay’ın aşı olduğu anları sosyal medya sayfasından paylaşan Sevim Emre, “Orhan Baba aşı oldu... Herkes şifa bulsun” notunu yazarak, kalp emojisi ekledi.

SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Orhan Gencebay, geçtiğimiz ay evinin yakınlarında bulunan sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle yere düşerek sol parmağını kırmıştı. Gencebay, sağlık personeli tarafından muayene edilerek sağlına kavuştu.

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