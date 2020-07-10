Orhan Gencebay: Ayaklarımı yıkar tabii

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği 40, Jülide Ateş'in sunumuyla, Haber Global ekranlarında 9 Temmuz Perşembe akşamı Orhan Gencebay’ı ağırladı. Orhan Gencebay’a Jülide Ateş, programın formatı gereği 40 soru yöneltti, Gencebay kendisine ayrılan 2 dakikalık sürede 40 soruyu yanıtladı. Gencebay, MESAM konusunda kendisi hakkında “Böyle bir şey yok” diyerek cevapladığı sorularda ise ek süre hakkını kullandı. İŞTE ORHAN GENCEBAY’LI 40’TAN ÖNE ÇIKAN SORULAR VE CEVAPLARI JÜLİDE ATEŞ: Arabeskçi olarak anılmaktan rahatsız mısınız? ORHAN GENCEBAY: Arabesk kavramına saygım var. Ama arabesk nedir diye sorun; size cevap veremezler, çoğu kişi bilmeyebilir. Ama bir arabesk değerlendirmesi vardır, bana göre bu kötü bir yaftadır. Birileri, 60’lar 70’lerde başarılı olan bizlere takmak istedikleri, bizleri lekeleyemedikleri için böyle bir yaftayla andırmak istediler. Kötülemek, basitleştirmek istemektedirler. Ben böyle olduğunu biliyorum. “ARABESK DİYE BİR MÜZİK DALI YOKTUR!” Aslında Arabesk diye bir müzik dalı yoktur. Arabesk, pop, özgün, fantezi gibi bir takım dallar kesinlikle müzik ilminde yoktur, bunlar yakıştırmadır. Arabesk, Arapvari anlamına gelir; eski Mısır’dan yayılan bir tanımdır. Ben bunu hep söyledim, Mısır kültüründen etkilenmek; bu da mimaride bir tarz olarak görünüyor… Karışık süsleme tarzıdır. Benim Arabesk denilen bir değerle kesinlikle ilgim yok, benim yaptığım çalışma da Arabesk değildir. Benim yaptığım Türk Müziği’nin devamıdır. Ben Türk Müziğine hizmet ediyorum. Arabesk deyimine de saygı duyuyorum, o ayrı bir şeydir.

JÜLİDE ATEŞ: FERDİ TAYFUR RAKİBİNİZ MİYDİ? ORHAN GENCEBAY: Biz hiç öyle bir şey düşünmedik, ben düşünmedim, Ferdi kardeşimin de öyle düşündüğü kanaatinde değilim. Biz onunla her zaman gayet sıcak, samimi; karşılaştığımız zaman görüştük… Ve ben ondan daha kıdemliyim; daha önceyim… Benden sonra ünlü olan birçok arkadaşımın bana olan sevgisinden dolayı birbirimizden etkilenebileceğini düşünmüşümdür; gayet normaldir; biz bizden önceki üstadlarımızdan etkileniriz, dolayısıyla ben de birçok kişiyi etkilemiş olabilirim. Dolayısıyla Ferdi ile hiçbir zaman rakiplik aklımızın ucundan geçmedi. Ama 70’li yıllarda, Ferdiyle biz yanyana geldiğimizde bizi rakip yaparlardı; ona sağcı der bana solcu derlerdi. Ne demek bunlar diye bakardık. Bizim o taraklarda bezimiz kesinlikle yoktur. Halkımızın sevdiği insanlarız. Birbirimize saygımız, sevgimiz vardır. JÜLİDE ATEŞ: İLK AŞKINIZ KİMDİ? ORHAN GENCEBAY: Bu şekillenmemiş bir duygu, bir beğeniydi sadece. Komşumun kızıydı. Komşumuza misafir gelen bir komşu kızıydı. İlk bestem de ona oldu. Sonra ciddi besteler yapmaya başladım. 12-13 yaşımda besteler yapıyordum.

JÜLİDE ATEŞ: Sosyal medyada saçını boyatan ünlüler listesinde siz de varsınız. SAÇINIZI BOYATIYOR MUSUNUZ? ORHAN GENCEBAY: Evet. Ama bunu saklamıyorum da. Aslında ben daha doğal olmayı tercih ediyorum, fakat beni teşvik ediyorlar boyarsan daha iyi olur diye gıdıklıyorlar açıkçası. 5 aydır traş olmadım. Yakışıyorsa yapsın insanlar, insan kendi mutluluğu için yapıyor bunu, insan kendini mutlu edecek bir şeyi yapması ne güzel bir şey… JÜLİDE ATEŞ: ROPÖRTAJLARINIZDA SEVİM HANIM’I İLK ZAMANLAR KARDEŞ GİBİ GÖRDÜĞÜNÜZÜ SÖYLEMİŞSİNİZ. SEVİM EMRE’Yİ KARDEŞ GİBİ GÖRÜRKEN NASIL AŞIK OLDUNUZ? ORHAN GENCEBAY: Onu çok beğeniyordum, çok güzeldi.. Türkiye güzellerimizden, Avrupa güzellerimizden birisiydi… O zaman bir çevredeydik, arkadaş olarak, kardeş olarak benimsemiştik, gayri ihtiyari yakınlıklar olabiliyor. Onu ilk gördüğümde aya mı bakıyorum, yıldıza mı bakıyorum; etkilenmiştim. Bu kadar yıl geçti, acı tatlı günler yaşadık, bu zamana kadar aynı sevgi aynı saygı devam etmekte… Birbirimize kızmayız, kızsak da 10 dakika sonra bir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Bu harika bir şey, herkese tavsiye ederim yapabiliyorlarsa tabii ki, bu bir gönül işidir… Sevim Hanım’ın benim yaşamımda çok büyük bir yeri var…

JÜLİDE ATEŞ: NİŞAN YÜZÜĞÜNÜZÜ NEDEN ÇORABINIZIN İÇİNE SAKLADINIZ? ORHAN GENCEBAY: Belli etmemek için… O’na sürpriz yapmak için… O’na 2 hediye almıştım doğumgününde, birisi bir elmas yüzüktü onu verdim; arkasından nişan yüzüğünü verdim; ağlamaya başladı. Son derece güzel bir an’dı o. JÜLİDE ATEŞ: SEVİM EMRE AYAKLARINIZI YIKIYOR MU? ORHAN GENCEBAY: Gerekirse yıkar… Bizim aramızda yabancılık yok ki, ben oyum o da benim gibi baktığımız için, böyle değerlendirdiğimiz için yıkar tabii, niye yıkamasın? Ben de yaparım, o da yapar! JÜLİDE ATEŞ: MESAM Yönetim Kurulu Başkanı iken huzur hakkı ödemesi almadığınız belirtmişsiniz, sizden sonraki başkan Arif Sağ size bu paranın ödendiğine dair makbuzlar bulmuş ve size 78 bin lira huzur hakkı ödemesi yapıldığını iddia etmiş. ORHAN GENCEBAY: Böyle bir şey yok, olması da imkansız. Yaptığım iyilikleri söylemek istemem. MESAM’dan huzur haklarını ben almazdım, birileri gelir alırdı yıllar yılı… Biz yıllar yılı hiçbir ücret almadan MESAM’ı yüceltmeye çalıştık, ben kurucularındanım. JÜLİDE ATEŞ: MESAM’ın yönetim kurulundan istifa ettiniz, kuruma bakanlık tarafından geçici yönetim atandığında da sizi çok eleştirdiler. Sn. Erdoğan’a sizin şikayet için gittiğiniz ve Arif Sağ’ı Cumhurbaşkanına şikayet ettiğini yazıldı…