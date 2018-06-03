Orhan Gencebay: Hapislik bir durum bile olabilir

Arif Sağ ile Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) nedeniyle polemik yaşayan ve davalık olan Orhan Gencebay Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuştu. 73 yaşındaki Gencebay, Kayyum tarafından ihraç edilen Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin üyeliğe dönmesi ve süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

MESAM Genel Kurulu’nda oy kullanmaya neden gitmediniz?

3 ay önceden gitmeyeceğimi söylemiştim. Benim MESAM’la işim bitmiştir. Bir daha ne yönetici olmak istiyorum ne de oy kullanmaya giderim. Ama müzik sektörünün iyileşmesi için her şeyi yapacağım.

Genel kuruldan sonra “Arif Sağ’ın dönüşü”, “Arif Sağ kazandı” başlıkları atıldı...

Yok öyle bir şey. Bu genel kurulu kimse kazanmamıştır. Burada sahtecilik vardır. Belki hapislik bir durum bile olabilir, bilemiyorum. Bu kadar ciddi durum. Ülkemiz böyle saçmalıklarla muhatap olamaz. Bu bir hak cinayeti. Korkunç bir şey. Bu genel kurul kesinlikle iptal olacaktır. Yargı ya da idari yolla iptal olacağını bile bile yaptıkları genel kurul ve aldıkları tüm kararlar geçersizdir. Kendileri de bunu biliyor. Haklarında onlarca şaibe bulunan şahıslar, Divan Heyeti’ne suç işletmişlerdir.

Başkanlığı neden bıraktınız madem öyle?

Arif Sağ ve ekibi, içimizden bir arkadaşı; Suat Suna’yı ihraç etti. Hiçbir suçu yokken Haysiyet Kurulu’na verdiler onu. Olacak şey değildi. Suat’ın ihracıyla altı kişi oldu Arif Sağ ekibi, biz dört kişi kaldık. Ardından Arif, “Münavebeli (dönüşümlü, sırayla) bir yönetim kabul etmiştik” dedi.

Evet bana söylemişti, “Dönüşümlü başkanlık yapacaktık, bunun yazılı belgesi mi olur, sözlü anlaştık” demişti.