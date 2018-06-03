MAGAZİN

Orhan Gencebay: Hapislik bir durum bile olabilir

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

Arif Sağ ile yaşadıkları MESAM polemiği hakkında konuşan Orhan Gencebay, "Bu genel kurulu kimse kazanmamıştır. Burada sahtecilik vardır. Belki hapislik bir durum bile olabilir, bilemiyorum. Bu kadar ciddi durum" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay: Hapislik bir durum bile olabilir

Arif Sağ ile Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) nedeniyle polemik yaşayan ve davalık olan Orhan Gencebay Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuştu. 73 yaşındaki Gencebay, Kayyum tarafından ihraç edilen Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin üyeliğe dönmesi ve süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

,_uqSbZajTkaRoOKr7F0sCA

MESAM Genel Kurulu’nda oy kullanmaya neden gitmediniz?

  • 3 ay önceden gitmeyeceğimi söylemiştim. Benim MESAM’la işim bitmiştir. Bir daha ne yönetici olmak istiyorum ne de oy kullanmaya giderim. Ama müzik sektörünün iyileşmesi için her şeyi yapacağım.

Genel kuruldan sonra “Arif Sağ’ın dönüşü”, “Arif Sağ kazandı” başlıkları atıldı...

  • Yok öyle bir şey. Bu genel kurulu kimse kazanmamıştır. Burada sahtecilik vardır. Belki hapislik bir durum bile olabilir, bilemiyorum. Bu kadar ciddi durum. Ülkemiz böyle saçmalıklarla muhatap olamaz. Bu bir hak cinayeti. Korkunç bir şey. Bu genel kurul kesinlikle iptal olacaktır. Yargı ya da idari yolla iptal olacağını bile bile yaptıkları genel kurul ve aldıkları tüm kararlar geçersizdir. Kendileri de bunu biliyor. Haklarında onlarca şaibe bulunan şahıslar, Divan Heyeti’ne suç işletmişlerdir.

,gbH8hYX8zUmwdg2XSCP8Vw

Başkanlığı neden bıraktınız madem öyle?

  • Arif Sağ ve ekibi, içimizden bir arkadaşı; Suat Suna’yı ihraç etti. Hiçbir suçu yokken Haysiyet Kurulu’na verdiler onu. Olacak şey değildi. Suat’ın ihracıyla altı kişi oldu Arif Sağ ekibi, biz dört kişi kaldık. Ardından Arif, “Münavebeli (dönüşümlü, sırayla) bir yönetim kabul etmiştik” dedi.

,lwUTGA9FxE6dsvNVxmxUxg

Evet bana söylemişti, “Dönüşümlü başkanlık yapacaktık, bunun yazılı belgesi mi olur, sözlü anlaştık” demişti.

  • Böyle bir şey katiyen söz konusu değil. 1 yıl Arif, 1 yıl ben. Böyle bir şey olması mümkün değil! Geçen yıl bunu duyduğum anda “Böyle bir şey varsa hemen istifamı gönderiyorum. Nereden çıktı bu?” dedim. “Böyle bir şey yok hocam” dediler. Ama Arif tedaviden döndükten sonra ben başkanlığımın düşürüleceğini hissettim. Onlara bu fırsatı vermemek için kendim istifa edip ayrıldım.
    PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Kim der 63 yaşında diye! Kim der 63 yaşında diye!
Alişan: Dört çocuk istiyoruz Alişan: Dört çocuk istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orhan gencebay Arif Sağ MESAM polemiği

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Valilikten Meral Akşener'in iddialarına cevap! 'Mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır'

Valilikten Meral Akşener'in iddialarına cevap! 'Mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır'

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aslı Enver Murat Boz'u unutmak için Meksika'ya gidecek

Aslı Enver Murat Boz'u unutmak için Meksika'ya gidecek

Benedict Cumberbatch gerçek hayatta da kahraman

Benedict Cumberbatch gerçek hayatta da kahraman

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Kim der 63 yaşında diye!

Kim der 63 yaşında diye!

Alişan: Dört çocuk istiyoruz

Alişan: Dört çocuk istiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.