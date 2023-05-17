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Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı! "Orhan Gencebay kale gibi maşallah. Şimdi konuştum Sevim Emre ile"

17.05.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddiası sevenlerini korkuttu. Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile görüşen Sevda Türküsev yalanladı. Türküsev "Orhan Gencebay kale gibi maşallah" ifadelerini kullandı. Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay da babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu duyurdu.

Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı! "Orhan Gencebay kale gibi maşallah. Şimdi konuştum Sevim Emre ile"

Son dakika haberi: 79 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği iddiası kısa sürede gündem oldu. Yazar ve sunucu Sevda Türküsev ise Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile görüştüğünü açıklayarak usta sanatçının sevenlerini rahatlatan bir açıklama yaptı.

Türküsev paylaşımında "Orhan Gencebay kale gibi maşallah. Şimdi konuştum Sevim Emre ile. Bu yalan haberleri kim çıkartıyorsa kendi pisliğinize de boğulun." ifadelerini kullandı.

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OĞLU AÇIKLADI: DURUMU GAYET İYİ

Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.

ARİF KOCABIYIK'TAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Youtuber Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından Orhan Gencebay ile ilgili art arda paylaşımlarda bulundu. Önce vefat ettiği haberini veren Kocabıyık, ardından haberin doğru olmadığını ifade etti.

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