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Orhan Gencebay öldü mü, sağ mı? Öldü iddiası doğru mu? Orhan Gencebay vefat etti iddialarına ailesinden yanıt

17.05.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhan Gencebay vefat etti iddiaları sonrası eşi Sevim Emre'den açıklama geldi. Sosyal medyada hızla yayılan iddia sonrası dikkat çeken bir açıklama da usta sanatçının oğlu Altan Gencebay tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi ünlü sanatçıya dair araştırma yapıyor. Peki, Orhan Gencebay öldü mü, sağ mı? Orhan Gencebay öldü iddiası doğru mu?

Orhan Gencebay öldü mü, sağ mı? Öldü iddiası doğru mu? Orhan Gencebay vefat etti iddialarına ailesinden yanıt

Orhan Gencebay vefat etti iddialarının ardından ünlü sanatçının eşi Sevim Emre, Yazar ve sunucu Sevda Türküsev'e açıklamada bulundu. Türküsev bunun üzerine "Orhan Gencebay kale gibi maşallah. Şimdi konuştum Sevim Emre ile. Bu yalan haberleri kim çıkartıyorsa kendi pisliğinizde boğulun." ifadesine yer verdi. 'Orhan Gencebay öldü' iddiaları sonrası bir paylaşım da Altan Gencebay tarafından yapıldı.

ORHAN GENCEBAY ÖLDÜ MÜ?

Orhan Gencebay öldü iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay, yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.

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ORHAN GENCEBAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Orhan Gencebay da sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Gencebay paylaşımında "Sevgili gönül dostlarım ve tüm sevenlerim. Hakkımda 'Orhan Gencebay' öldü diye hızla yayılan haber tamamen asılsız ve art niyetle yapılmış
olduğunu düşündüğüm bir haberdir. Allah'ın izniyle sağlığım yerinde kale gibiyim. Gerçek ve güzel haberlerle anılmak üzere sevgiyle kalın. Berhudar olun..." ifadelerine yer verdi.

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ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay 4 Ağustos 1944 yılında Samsun’da doğmuştur. Müzik hayatına henüz 6 yaşındayken mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşına geldiğinde bağlama ve Türk Halk Müziği eğitimi alan Gencebay ilk beste çalışmasını 10 yaşında yaptı.

13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başlayan ünlü şarkıcı Gencebay, THM cemiyetlerinde bağlama çalmaya başladı. 14 yaşında ilk profesyonel bestesi “Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin”i yapan Orhan Gencebay müziğin pek çok alanı ile ilgilieniyordu.

1964 yılında TRT Ankara radyosu sınavını başarı ile geçen Gencebay, sınavda usulsüzlük olduğu gerekçesi ile iptal edilmesinin ardından askerlik için İstanbul Heybeliada’ya gitti. Askerde de müzik kariyerine ara vermeyen ünlü şarkıcı 1966 yılında tekrar TRT İstanbul Radyosu sınavına girdi ve kazandı.

Ayrıca, aynı sene içinde bağlama çalma yarışmasında da derece elde etti. Daha sonra ise kariyerinde hem müzik hem de oyunculuk alanlarında hızlı bir yükseliş elde etti.

ORHAN GENCEBAY'IN ŞARKILARI

Batsın Bu Dünya (1975)
Hatasız Kul Olmaz (1976)
Sarhoşun Biri (1976)
Benim Dertlerim (1978)
Yarabbim (1979)
Aşkı Ben Yaratmadım (1980)
Ben Topraktan Bir Canım (1981)
Kördüğüm (1981)
Bir Damla Mutluluk (1982)
Leyla ile Mecnun (1983)
Dil Yarası (1984)
Beni Biraz Anlasaydın (1985)
Cennet Gözlüm (1986)
Akma Gözlerimden (1987)
Emrin Olur (1988)
Süper Yıldızlar Kervanı (1988)
Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum (1989)
Utan / Dokunma (1990)
Hasret Rüzgarı (1991)
Sende Haklısın (1992)
Hayat Devam Ediyor (1993)
Yalnız Değilsin (1994)
Gönül Dostu (1995)
Kiralık Dünya (1996)
Klasikleri Sizin Seçtikleriniz (1998)
Cevap Ver (1999)
Klasikleri Sizin Seçtikleriniz 2 (2001)
İdeal Aşk / Batsın Bu Dünya (Remix) (2002)
Yürekten Olsun (2004)
İstanbul Hatırası / Köprüyü Geçmek (2005)
Yargısız İnfaz (2006)
Orhan Gencebay Film Müzikleri (2007)
Berhudar Ol (2010)
Orhan Gencebay ile Bir Ömür (2012)
Bedensiz Aşk (2013)

ORHAN GENCEBAY'IN YER ALDIĞI FİLMLER

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek (2005)
Kızımı Arıyorum (1993)
Hamuş (1993)
Gerçek Bir Masal (1993)
Bayan Perşembe (1993)
Utan (1990)
Sensiz Yaşıyorum (1989)
Kan Çiçeği (1989)
Küçüksün Yavrum (1988)
Cennet Gözlüm (1987)
Doruk (1985)
Dil Yarası (1984)
Aşkım Günahımdır (1984)
Kaptan (1984)
Zulüm (1983)
Kahır (1983)
Tahir (1983)
Bir Yudum Mutluluk (1982)
Leyla İle Mecnun (1982)
Kördüğüm (1982)
Feryada Gücüm Yok (1981)
Vazgeç Gönlüm (1980)
Yarabbim (1980)
Kır Gönlünün Zincirini (1980)
Ben Topraktan Bir Canım (1980)
Aşkı Ben Mi Yarattım (1979)
Çilekeş (1978)
Derdim Dünyadan Büyük (1978)
Hatasız Kul Olmaz (1977)
Bıktım Her Gün Ölmekten (1976)
Şoför (1976)
Batsın Bu Dünya (1975)
Bir Araya Gelemeyiz (1975)
Dertler Benim Olsun (1974)
Ben Doğarken Ölmüşüm (1973)
Sev Dedi Gözlerim (1972)
Bir Teselli Ver (1971)

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