MAGAZİN

Orhan Gencebay oynadığı reklamı eleştirenlere tepki gösterdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 09:52 | Son Güncelleme

Yer aldığı reklam filmiyle magazin camiasını hareketlendiren Orhan Gencebay, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Orhan Gencebay oynadığı reklamı eleştirenlere tepki gösterdi

Orhan Gencebay, önceki gün hayat arkadaşı Sevim Emre ile Bebek’teydi. Acelesi olduğunu belirten Orhan Gencebay’a gazeteciler, oynadığı deodorant reklamını sordu. Reklam için; “Çok güzeldi. Dünya’da 12, Türkiye’de 1. olduk. Çok konuşuldu. Tepkiler güzeldi” dedi.

KÖTÜ YORUMLARA TEPKİ VERDİ
Ancak gazeteciler sanatçıya kötü yorumları da hatırlatınca; 'Birinci olmuş bir reklamın neresi kötüdür soruyorum size' diyerek tepki verdi.

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2 MİLYON LİRA KAZANDI
Reklam filminin çekimleri için halk otobüsüne bile binen Orhan Gencebay dedikoduya göre; bu mis gibi tanıtım karşılığında 2 milyon lira kazandı.


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orhan gencebay reklam

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