Orhan Gencebay oynadığı reklamı eleştirenlere tepki gösterdi

Orhan Gencebay, önceki gün hayat arkadaşı Sevim Emre ile Bebek’teydi. Acelesi olduğunu belirten Orhan Gencebay’a gazeteciler, oynadığı deodorant reklamını sordu. Reklam için; “Çok güzeldi. Dünya’da 12, Türkiye’de 1. olduk. Çok konuşuldu. Tepkiler güzeldi” dedi.

KÖTÜ YORUMLARA TEPKİ VERDİ

Ancak gazeteciler sanatçıya kötü yorumları da hatırlatınca; 'Birinci olmuş bir reklamın neresi kötüdür soruyorum size' diyerek tepki verdi.

2 MİLYON LİRA KAZANDI

Reklam filminin çekimleri için halk otobüsüne bile binen Orhan Gencebay dedikoduya göre; bu mis gibi tanıtım karşılığında 2 milyon lira kazandı.