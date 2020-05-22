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Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' diziye uyarlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak bu ödülü alan en genç kişilerden biri olan yazar Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi eserinin diziye uyarlandığı öğrenildi. Dizinin başrolünde 29 yaşındaki Çağatay Ulusoy’un yer alacağı iddia edildi.

Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' diziye uyarlanıyor

Ranini.tv'nin haberine göre; Orhan Pamuk'un en sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi, diziye uyarlanıyor.

Yaklaşık iki yıldır gündemde olan bu projenin başrolünde yer alması için Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiği ancak Erik Barmack’ın aklında başka bir isim olduğu konuşuluyor.

Bu ismin ise Netflix’in Türkiye'deki ilk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız‘ın da başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy olduğu iddia edildi.

29 yaşındaki Çağatay Ulusoy, dünya çapında yapımcılığını yaptığı ve bünyesinde bulundurduğu dizilerle dikkatleri çeken Netflix'in ilk Türk dizisi olan özelliği taşıyacak olan 'Hakan: Muhafız'ın başrolünde yer alıyor.

hakan muhafız

Netflix'in ilk Türk dizisi olan 'Hakan: Muhafız', geçtiğimiz aylarda 3. sezonu ile izleyenleriyle buluştu. Dizide, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı 'Hakan' karakterinin 'Harun'a dönmesi ise dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

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