Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' diziye uyarlanıyor

Ranini.tv'nin haberine göre; Orhan Pamuk'un en sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi, diziye uyarlanıyor.

Yaklaşık iki yıldır gündemde olan bu projenin başrolünde yer alması için Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiği ancak Erik Barmack’ın aklında başka bir isim olduğu konuşuluyor.

Bu ismin ise Netflix’in Türkiye'deki ilk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız‘ın da başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy olduğu iddia edildi.

29 yaşındaki Çağatay Ulusoy, dünya çapında yapımcılığını yaptığı ve bünyesinde bulundurduğu dizilerle dikkatleri çeken Netflix'in ilk Türk dizisi olan özelliği taşıyacak olan 'Hakan: Muhafız'ın başrolünde yer alıyor.

Netflix'in ilk Türk dizisi olan 'Hakan: Muhafız', geçtiğimiz aylarda 3. sezonu ile izleyenleriyle buluştu. Dizide, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı 'Hakan' karakterinin 'Harun'a dönmesi ise dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

