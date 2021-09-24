Orijinal içli köfte nasıl yapılır? Kızartmalık içli köfte tarifi ve malzemeleri...

Ülkemizde her yörede farklı yapılan içli köfteyi kimisi haşlayarak yapıyor, kimisi ise kızartarak. Biz size bugün Gaziantep yöresine ait kızartılan içli köfte tarifi vereceğiz. Tüm püf noktalarıyla vereceğimiz tariften sonra, özel misafirlerinize içli köfte ile bir şölen yaşatabilirsiniz. İşte orijinal içli köftenin malzemeleri ve yapılışı…

ORİJİNAL İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İçli köftenin iç malzemesi kadar hamurunu ince açmak da çok önemli. Resmen el yeteneği isteyen içli köfte hemen her yörede farklı yapılıyor. Biz size bugün Gaziantep yöresine ait olan kızartılarak yapılan orijinal içli köfte tarifi vereceğiz. Gözünüz hiç korkmasın, mutlaka deneyin. Eliniz bir alıştı mı içli köfte yapmadan duramayacaksınız

İçli köfte için malzemeler

HAMURU HAZIRLARKEN;

Yaklaşık 2 su bardağı orta sıcaklıkta su

2 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı irmik

2 çorba kaşığı un

1 yumurta

1 yemek kaşığı Antep biber salçası

Karabiber

Pul biber

Tuz

İÇİNİ HAZIRLARKEN;

350 gram yağlı dana kıyma veya koyun kıyması

3 büyük boy kuru soğan

Karabiber

Pul biber

Tuz

1 yemek kaşığı Antep biber salçası

İsteğe bağlı 1 kase kırılmış ceviz ya da maydanoz

İÇLİ KÖFTENİN YAPILIŞI

Yoğurma kabına bulgur ile irmiği koyalım. Ilık su yardımı ile ıslatalım. Ağzını kapatarak 5 dakika şişmesini bekleyelim. Bir taraftan ocakta soğanları minik minik doğrayalım. Tavada yağda pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Salçasını da ekleyerek devam edelim. Sonra kıymasını ekleyerek kavuruyoruz. Baharatlarını da ekleyelim güzelce kavurduktan sonra soğumaya bırakalım.

Gelelim hamuruna şişen bulguru ve irmiği güzelce yoğuralım. İçine unu yumurtayı, salçasını ve baharatlarını ekleyerek sık sık elimizi suya batırıp yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur kıvamını aldıktan sonra elimize parça alıp su yardımı ile yuvarlayıp sonra işaret parmağımızla içini oya oya limon şeklini verip dolduruyoruz. Son bol yağda kızartıyoruz. Afiyet olsun.



