Orijinal kadro Jurassic World 3 için bir araya geliyor

Jurassic World 3 filminden ilk haberler sürprizlerle dolu. Yönetmen Colin Trevorrow, Jurassic World’ün orijinal kadrosunu yeni film için bir araya getiriyor. Laura Dern, Sam Neill ve Jeff Goldblum’un Jurassic World filmindeki ikonik rollerini 3. film için yeniden canlandırmaya hazırlandığını duyurdu.

Trevorrow, salı gecesi Hollywood’daki ArcLight Sinemaları’ndaki Collider’in ev sahipliği yaptığı Jurassic World’ün gösteriminde heyecan verici bir haber verdi. Dern, Neill ve Goldblum’un geri geleceğini müjdeleyen yönetmen oyuncuların aynı zamanda büyük rolleri olacağını söyledi.

Goldblum, Jurassic World: Fallen Kingdom’da küçük bir rol oynamıştı, Dern ise Jurassic World III’te kısa bir cameo için franchise’a geri döndü. Trevorrow, Jurassic World: Fallen Kingdom’dan bir yıl sonra toparlanan, bizim dünyamızda yaşayan ve hayatta kalmak için bir mücadele veren dinozorları gösteren Big Rock’taki Battle adlı kısa filmi yayınladı. Jurassic World üçlemesinin kapanış bölümünün uyuşup uyuşmadığı henüz görülmedi. Ama en azından bu mücadeleye giren orijinal Jurassic üçlüsüne sahip olacağız.



