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Orijinalinin yarı fiyatına çakma Range Rover Evoque

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 25.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Çinliler bu kez sert kayaya çarptı! İngiliz otomotiv devi Jaguar Land Rover, Çinlilerin 2015 yılında çakmasını yaptığı “Range Rover Evoque” için açtığı davayı sonunda kazandı. İşte detaylar.

Orijinalinin yarı fiyatına çakma Range Rover Evoque

Çin’in yerel otomobil markalarından biri olan Landwind, 2015 yılında JLR menşeli coupe-SUV modeli Range Rover Evoque’un tüm iç ve dış tasarımını kopyalayarak çakma bir Evoque yapmıştı. X7 adı altında piyasaya sürülen çakma Range Rover Evoque, sağlam bir mekanik dayanağı olmadığı için hemen anlaşıldı. Bunu fark eden İngiliz otomotiv devi Çinli markaya dava açtı. Dava süreci oldukça uzun sürdü. Bu süre zarfında 2015 model X7 satışta kalmaya devam etti. Bunu fırsat bilen Landwind, gemiyi iyice azıya aldı. 2017 yılında çakma Evoque modelini makyajladı ve yenilenen tasarımı ile tekrar piyasaya sürdü.

Taa ki geçtiğimiz günlere kadar! Birkaç yıl önce Jaguar Land Rover’ın çakma Evoque yaptığı gerekçesiyle Çinli Landwind’e açılan davada nihai karar geçtiğimiz günlerde verildi. Pekin’deki Chaoyang Bölge Mahkemesi’nde görülen davada Landwind’in X7 modelinde birinci nesil Evoque’dan en az beş özellik kopyaladığına karar verildi. Bu karar verilirken Çinli Landwind markasının sahibi Jiangling Motor Corporation’un geçmişte yaptığı benzer fikir hırsızlıkları ve ihlal ettiği telif hakları da göz önünde bulunduruldu.

Mahkemeye göre iki otomobil arasındaki benzerlikler tüketiciler arasında büyük karışıklığa neden oldu. Bu nedenle Landwind X7’nin üretimi ve satışı hiç vakit kaybetmeden süresiz olarak durduruldu. Ayrıca Landwind’in İngiliz otomotiv devi Jaguar Land Rover’a henüz açıklanmayan, ancak oldukça yüklü miktarda olduğu tahmin edilen büyük bir tazminat ödemesi yapmasına karar verildi.

Çin mahkemelerinin verdiği tüm bu kararlar Çin yargı sisteminde emsal oluşturacak nitelikte. Çünkü bu, Çin’in küresel bir otomobil üreticisinin lehine sonuçlandırdığı ilk dava.

Jaguar Land Rover’ın Küresel Hukuk Direktörü Keith Benjamin, emsal niteliğinde olan bu karar ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında “Çin mahkemelerinin fikri mülkiyet haklarında adaletli davrandığını gösteren bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar Çin’e yapmaya düşündüğümüz yatırımlar konusunda bize güven verdi” gibi olumlu ifadeler kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
land rover çin

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