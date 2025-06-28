Orkun Işıtmak, MrBeast’in stüdyosuna girdi! Açık duran paralar dikkat çekti!

YouTube dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Jimmy Donaldson, bilinen adıyla MrBeast, genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. 27 yaşındaki MrBeast, 1 milyar dolarlık servetiyle 30 yaşın altındaki tek 'self-made' milyarder unvanını elinde bulunduruyor.

Tanınan YouTuber'ların da yakından takip ettiği MrBeast, ekibiyle ve kurduğu stüdyoyla görenlerin ağzını açık bırakıyor. Türkiye'de de tanınmış isimlerden biri olan Orkun Işıtmak, MrBeast'in merak edilen stüdyosuna girdi.

REKORLARLA DONATMIŞ

"İnanılmaz bir stüdyodayım. Videosu tabi ki gelecek ama sadece bir duvar göstereceğim." diyerek stüdyoya girişte yer alan ödüllerin ve rekorların yer aldığı devasa duvarı gösterdi.

Çekim yapılan stüdyolardan bir tanesini gösteren Işıtmak, açık duran paraları ve çöp poşetlerine doldurmuş paraları gösterdi. "Bir kısmı sahte ama gerçek para da var" dedi.

ACI SOSTAN YEDİRDİ!

Orkun Işıtmak stüdyoyu gezdikten sonra da kendi ürettiği ve satışa çıkardığı özel acı soslardan yedirdi. Dayanamayan MrBeast, çöp kutusuna tükürdü.