Orkun Kökçü için açtı ağzını yumdu gözünü! "Maçı Fenerbahçe'ye sattı" dedi, Beşiktaş yönetimine sert çıktı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nefes kesti. 4 kırmızı kart ve 5 golün atıldığı derbide gülen taraf ise Fenerbahçe oldu. Maça fırtına gibi başlayan Beşiktaş ilk yarıda 2-0'ı buldu ancak Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart sonrası her şey terse döndü. Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 25 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

Maçın ardından ise herkesin aklında kalan 26. dakikada gelen kırmızı kart oldu. Tepkilerin odağındaki isim ise Beşiktaş'ın sezon başı Benfica'dan transfer ettiği kaptan Orkun Kökçü vardı.

ERMAN TOROĞLU'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Kökçü'nün maçı Beşiktaş'tan alıp Fenerbahçe'ye sattığını söyledi.

Dev karşılaşmayla ilgili EKOL TV'ye açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, şunları kaydetti:

"EKONOMİDE UÇACAK ADAMA UÇAK GÖNDERİRSEN..."

"Beşiktaş Kulübü yönetimi, THY'nin Lizbon - İstanbul uçağıyla ekonomide uçacak adama uçak gönderip İstanbul'a getirip kıçını kaldırıp getirirsen o da bu maçı sattı.

"MAÇI BEŞİKTAŞ'TAN ALDI FENERBAHÇE'YE SATTI"

Parayla pulla değil. Mecazi manada... Orkun, maçı Beşiktaş'tan aldı Fenerbahçe'ye sattı.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI, AL SANA KAPTANIN, AL SANA FUTBOLCUN"

Büyük topçu dediniz. Şöyle bir maçta atılır mı? Sen Beşiktaş camiasının ekmeğiyle oynadın Orkun. Sen özel uçakla gelecek adam değildin. Sen ekonomide uçacak bir adamdın. Bir de kaptanlık verdiler. Al sana kaptanlık. Beşiktaş başkanı, al sana kaptanın, al sana futbolcun. Beşiktaşlı değilim ama Beşiktaşlı olsam çıldırırım. 2-0. Adamı parçalayacaksın. 3-0, 4-0 yapacaksın. Sen böyle bir hareket yapabilir misin? Futbolcu akıllı adamdır.

Sen bu adama kaptanlık verdin. Sen takımı çevirecek adamsın, kaptanlık bandın var. Kalecinden aldılar kaptanlığı sana verdiler. Al işte maçı verdin Fenerbahçe'ye. Özel uçakmış, ne özel uçağı ya!

"KEMİKSİZ KIRMIZI KART"

Hakem VAR ile verdi kırmızıyı, kendisi vermesi lazım kırmızıyı. Beşiktaş kaptanını atarsam benim üstüme gelirler mi dedi. Gücü yetmedi. Gördü pozisyonu ama VAR'a yıktı. VAR'a yıkınca kurtardı. Kemiksiz kırmızı kart. Orkun, Beşiktaş'a kıydı."