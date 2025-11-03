SPOR

Tarihi Beşiktaş derbisinde alınan galibiyet sonrası Fenerbahçe'den gece yarısı Galatasaray açıklaması!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0'dan geri dönerek mağlup eden ve lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı cebine koyan Fenerbahçe'de alınan bu galibiyet büyük bir sevinç yaratırken Sarı-Lacivertliler'den Galatasaray açıklaması geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Sarı-Lacivertliler'in 2-0'dan geri gelerek 3-2 kazandığı karşılaşmanın yankıları sürerken galibiyetin ardından Fenerbahçe cephesinden gece yarısı bir açıklama geldi.

Tüpraş Stadı’nda maçın hemen ardından konuşan Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, sonuçtan memnun olduklarını belirterek, “Futbol olarak istediğimiz seviyede olmasak da kazanma alışkanlığı açısından çok değerli bir galibiyet aldık” dedi.

"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ"

Torunoğulları, UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen, ardından da Süper Lig’de Kayserispor maçlarını kazanarak milli araya moralli girmek istediklerini söyledi. Maçın yıldızı Jhon Duran için ise, “Bugün onun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu herkes gördü. Milli aradan sonra çok daha keyif veren bir Duran izleyeceğiz. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara teşekkür eden Torunoğulları, “Fenerbahçe taraftarı bir olduğunda aşamayacağı hiçbir şey yok. Başkanımızın dediği gibi, gülmeyen tüm Fenerbahçelileri güldüreceğiz. Stuttgart maçıyla başladık, Kayserispor maçında da bu mutluluğu sürdüreceğiz” diye konuştu.

GALATASARAY MESAJI

Aralık ayında oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Torunoğulları, “Aralık ayına daha var ama artık Kadıköy, rakiplerin rahatça gelip çıkabileceği bir yer olmayacak. Biz Galatasaray’ı Kadıköy’de yeneceğiz. Başkanımızın önceliği Samandıra’daki ölü toprağını kaldırmaktı, şimdi sıra Kadıköy’de” dedi.

Zirve yarışına da değinen yönetici, “Fenerbahçe her zaman şampiyonluğa oynar. Fark kapanır, biz şampiyonluğun en büyük adayıyız” şeklinde konuştu.

Hakem Ali Yılmaz’a da destek veren Torunoğulları, “Genç bir hakem, hataları oldu ama art niyetli değildi. Hakemleri desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

ALİ GÜRBÜZ: “BİZİM BİR HAYALİMİZ VAR”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz ise Beşiktaş derbisinde alınan galibiyeti “azmin ve çok çalışmanın sonucu” olarak değerlendirdi. Gürbüz, “2-0 geriye düşsek de inancımızı kaybetmedik. Takımımız bizi mahcup etmedi, sonuna kadar mücadele edip kazandı. Aradaki puan farkı bizi ilgilendirmiyor, biz maç maç bakıyoruz. Kısa sürede liderliği alacağız, çünkü bizim bir hayalimiz var” dedi.

Takımın ve taraftarın kenetlendiğini belirten Gürbüz, “Sadettin Saran başkanımız çok iyi bir ekip kurdu. Biz onlara güveniyoruz. Taraftarlarımızın desteği hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak” diye konuştu.

