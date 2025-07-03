Orkun Kökçü transferinde ortalık karıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da milli yıldızı transfer etmek istiyor...

Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için flaş bir ismi radarına aldı. Kara Kartal, yıldız oyuncu Orkun Kökçü için resmen devrede. Beşiktaş, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin artmasıyla birlikte transfer için girişimlerini hızlandırmaya hazırlanıyor. Benfica’da hocası Bruno Lage ile sert bir tartışma yaşayan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmaya hazırlanırken, Türkiye’den 3 büyük takımında oyuncunun transferi için büyük uğraş verdiği öğrenildi.

‘‘BEŞİKTAŞ BİLGİ ALDI’’

Ertan Süzgün’ün haberine göre “Beşiktaş, Orkun Kökçü’nün teknik direktörle tartışması sonrası Benfica’yla temasa geçerek durumu hakkında bilgi aldı. Benfica’nın an itibarıyla satma gibi bir düşüncesi yok. Olası satış için de minimum 40 milyon avro bonservis beklentileri var.”

GALATASARAY KİRALAMA FORMULÜ ÜZERİNDE

Benfica’nın 40 milyon bonservis bedeli belirlediği yıldız oyuncu için Cimbom, öncelikle satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı düşünüyor. Benfica'nın bu teklifi kabul etmesi halinde Orkun Kökçü Galatasaray'a imzayı atacak.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO VERDİ İDDİASI!

Diğer yandan Portekiz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe teknik diretörü Jose Mourinho, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü’yü istiyor. Sarı lacivertlilerin Orkun Kökçü transferi için Benfica’ya 25 milyon Euro ödeyeme hazır olduğu kaydedildi.