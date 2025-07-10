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Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geleceği tarih...

Beşiktaş'tan transfer bombası geldi! Milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar'a Portekiz'den müjde geldi. Beşiktaş ve Benfica, Orkun Kökçü transferi için anlaşmayı tamamlama aşamasına geldi. Yıldız futbolcu için Benfica ile anlaşmanın sağlandığı, ödenecek bonservis bedeli ve sözleşme şartları da ortaya çıktı.

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geleceği tarih...
Cansu Akalp
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de başarılı olmak için çalışmalara başlamıştı. Milli Takım'ın yıldızı Orkun Kökçü'yü almak için kolları sıvamıştı. Benfica ile görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş, Orkun transferinde sona yaklaşmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın transferiyle ilgili detayları Portekiz basını açıkladı.

BEŞİKTAŞ, BENFICA İLE ANLAŞMAYA VARDI

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul a geleceği tarih... 1

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Buna göre Siyah-Beyazlılar, FFP kurallarını çiğnememek için transferi 1 yıllık kiralık ve zorunlu opsiyon şeklinde tamamlayacak. Beşiktaş, bu transfer için Benfica'ya 5 milyon kiralama bedeli ve 25 milyon da zorunlu satın alma opsiyonu olmak üzere toplam 30 milyon Euro ödeyecek.

5 SENELİK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul a geleceği tarih... 2

Benfica ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kişisel şartlarını da kabul etti. Buna göre Orkun Kökçü, Beşiktaş ile beş senelik bir sözleşme imzalayacak ve yıllık beş milyon Euro kazanacak. Ayrıca milli futbolcu Siyah-Beyazlılar'da 10 numaralı formayı giyecek.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul a geleceği tarih... 3

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın transferi bitirmek üzere olduğunu yazdı.

Fabrizio Romano, 'Beşiktaş ve Benfica, Orkun Kökçü transferi için anlaşmayı tamamlama aşamasına geldi. Anlaşmanın detayları üzerinde görüşmeler sürüyor ancak tüm taraflar anlaşmanın gerçekleşmesini bekliyor.' paylaşımında bulundu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul a geleceği tarih... 4

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Orkun Kökçü transferi kısa süre içinde açıklanacak ve yıldız isim hafta sonundan önce İstanbul'da olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü benfica beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
aldığın futbolcuların parasını verme her yabancı futbolcu ile mahkemwlik ol git 25 milyon euro bir futbolcuya ver oh ne ala sonra devlete yalvar borcumuzu sil diye olacak şey mi vergi borcu olan kulüplerin transfer yapmasını yasaklamalı devlet
hoş geldin kral
Alemin kralı geliyor 🖤🤍🦅
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