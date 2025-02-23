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  4. Orkun ve Kerem yine yaptılar! Bu kez durumlar değişti... Bu ikili çok tehlikeli

Orkun ve Kerem yine yaptılar! Bu kez durumlar değişti... Bu ikili çok tehlikeli

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.02.2025 07:40
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Portekiz Premier Lig'in 23. haftasında Benfica, Boavista'yı sahasında konuk etti. Müsabakayı Benfica 3-0'lık net bir skorla kazandı. Maçta milli oyuncularımızdan Orkun Kökçü gol atarken, Kerem Aktürkoğlu ise asist katkısı gösterdi. İki oyuncu Avrupa'yı sallamaya devam ediyor.

Orkun ve Kerem yine yaptılar! Bu kez durumlar değişti... Bu ikili çok tehlikeli
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Benfica'nın gollerini 28. dakikada Belotti, 70. dakikada Pavlidis ve 77. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü attı. Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis'in attığı golün asistini yaptı. İki milli oyuncuda maç boyunca oldukça etkili performans sergiledi.

İKİLİNİN PERFORMANSI LİDER YAPTI

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Benfica bu galibiyetle puanını 53 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Boavista ise 12 puanda kaldı. Haftalardır Kerem ve Orkun'un performansı Kırmızı-Beyazlılarda dikkat çekiyor. Onların bu etkili performansı takımlarını liderlik koltuğuna yükseltti. Kerem hakkında çıkan transfer iddialarına da cevap vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü benfica galatasaray milli takım
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