Orkun ve Kerem yine yaptılar! Bu kez durumlar değişti... Bu ikili çok tehlikeli

Benfica'nın gollerini 28. dakikada Belotti, 70. dakikada Pavlidis ve 77. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü attı. Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis'in attığı golün asistini yaptı. İki milli oyuncuda maç boyunca oldukça etkili performans sergiledi.

İKİLİNİN PERFORMANSI LİDER YAPTI

Benfica bu galibiyetle puanını 53 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Boavista ise 12 puanda kaldı. Haftalardır Kerem ve Orkun'un performansı Kırmızı-Beyazlılarda dikkat çekiyor. Onların bu etkili performansı takımlarını liderlik koltuğuna yükseltti. Kerem hakkında çıkan transfer iddialarına da cevap vermedi.