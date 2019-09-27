Orman Genel Müdürlüğü'nden 'tırtıl istilası' açıklaması!

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Kızılkuyruklu Kayın Tırtılı' zararlısının Türkiye'de ilk defa 1940'lı yıllarda Marmara Bölgesi'nde görüldüğü belirtildi. Bursa'da ilk defa 2018 yılı Eylül ayında zararı tespit edilen bu zararlı böceklerin primer zararlı böcek olduğu ve kayın ağaçlarının yaprakları ile beslendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Böcekler, ağaçların yapraklarını hızlı bir şekilde tükettiği için ormanlarımızda kurumuş görüntüsü oluşturmaktadır. Özellikle bazı basın organlarında belirtildiği gibi ağaçları kurutmamaktadır, ormanlarımız yok olmamaktadır. Genel Müdürlüğümüzce 2019 yılında zararlının tekrar görülmesi üzerine, etkili olduğu yaklaşık 105,5 hektar ormanlık alanda mücadeleye başlanmıştır. Eylül ayının son günlerinde yani önümüzdeki günlerde sonbahar mevsimi nedeniyle kayın ağaçları yapraklarını dökecektir. Böylelikle zararlı besin bulamayacak ve toprağa inecektir."

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Kızılkuyruklu Kayın Tırtılı' zararlısının Türkiye'de ilk defa 1940'lı yıllarda Marmara Bölgesi'nde görüldüğü belirtildi. Bursa'da ilk defa 2018 yılı Eylül ayında zararı tespit edilen bu zararlı böceklerin primer zararlı böcek olduğu ve kayın ağaçlarının yaprakları ile beslendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: