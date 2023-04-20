Organik Tarım mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Organik Tarım bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Bazı meslekler, özellikle bu mesleğin gerektirdiği özel durumlara uygun kişiler tarafından seçilmelidir. Doğaya düşkün, çevre sağlığına önem veren, her türlü canlının doğal ortamda yetiştirilmesi için çalışmak isteyen kişiler doğa ile ilgili alanlara yönelmelidir. Organik tarım bölümü de bu konu ile ilgili derslerin verildiği, ekolojik denge sağlama amacı ile çalışmak isteyen kişilerce tercih edilen bölümlerden biridir.

Organik Tarım bölümü nedir?

Organik tarım sentetik olmayan, doğal, yeşil gübre, kompost, bitki nöbetleşmesi ve toprakta üretkenlik sağlamak için mekanik işlemenin yapıldığı, genetiği değiştirilmiş olan her türlü organizmanın kullanılmasına karşı çıkan bir tarım yöntemidir. Su ve toprak gibi doğal maddelerin kirletilmesini, orijinalliğinin bozulmasını engellemek adına temiz teknikler ve malzemeler kullanılır. Amaç hayvanların, bitkilerin, çevrenin sağlığına olumlu katkılar sağlamaktır.

Organik tarım bölümü de zararlı olan tüm organizmaların, bitkilerin doğal olarak yetiştirildikleri alanları bozmak amacı ile toprakta biyolojik çeşitlilik elde edilmesine ve geliştirilmesine, toprağın verimliliğinin amaçlanması, bakımının yapılması gibi konularda eğitimler veren akademik disiplindir. Bölümün amacı her türden bitkisel ve hayvansal ürünün üretimi, ekolojik dengenin sağlanması ve korunması, ürünlerin organik tarım yöntemlerine uygun olarak üretilmesi, ürünlerin işlenmesi ve depolanması, kontrollerinin sağlanmasını hedef edinmiş, canlıların sağlıklarına zarar vermeyecek olan modern üretim tekniklerini kullanabilen yetkinlikte kişiler yetiştirmektir.

Organik Tarım bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversitelerde, uygulamalı bilimler meslek yüksek okulu dahilinde olan, iki yıl ve dört ara dönem içeren bir ön lisans programıdır. Bölümü bitiren mezunlar arzu ettikleri takdirde dikey geçiş sınavına girerek dört yıllık olan organik tarım işletmeciliği bahçe bitkileri bölümüne geçiş yapabilirler. Eşit ağırlık puan türünde öğrenci kabul eden bölüm Türkiye’de birden fazla üniversitede bulunur.

Bölüme girebilmek için öncelikle TYT ve AYT sınavlarından gerekli puan alınmalıdır. Değerlendirme eşit ağırlık puan türünden yapılır. İki yıllık ön lisans programı boyunca zorunlu ve seçmeli bazı dersler verilir. Organik Tarım bölümü derslerinden bazıları şunlardır:

Bitki Fizyolojisi

Hayvansal Üretim İlkeleri

Zooloji

Tarım Ekonomisi

Genetik ve Islah

İşletme Yönetimi

Organik Tohumculuk

Organik Tarla Bitkileri

Bitki Besleme

Sulama

Genetik

Çayır ve Mera Yönetimi

Mekanizasyon

Bitkisel Üretim

Hayvansal Üretim İlkeleri

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Toprak Bilgisi

Tarla Bitkileri

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

İklim Bilgisi

Bitki Islahı

Organik Tarım mezunları ne iş yapar?

İki yıllık ön lisans programını tamamlayan kişiler mezun olduklarında aldıkları diploma ile Organik Tarım Teknisyeni unvanı almaya hak kazanırlar. Gördükleri eğitim kapsamında birçok görevi alabilecek uzmanlığa ve yetkinliğe sahip olurlar. Program doğrultusunda verilen eğitim ile üstlenebilecekleri görevlerden ve görev tanımlarından bazıları şunlardır:

Organik tarım üretiminde ekolojik tüm şartları göz önünde bulundurarak en uygun olan yetiştirme tekniğini belirlemek ve o tekniği uygulamak

Aldıkları eğitimleri ve kazandıkları bilgileri aktarmak

Uluslararası alanda meslektaşları ile iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak

Organik tarım hakkındaki tüm gelişmeleri, bilimsel yöntemleri, teknikleri kullanarak her yönden değerlendirmek

Organik tarım uygulanırken kullanılacak olan tüm ekipmanı kullanacak yeteneğe ve bilgiye sahip olmak

Arzu eden mezunlar, iki yıllık ön lisans programını tamamladıktan sonra DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek dört yıllık Organik Tarım İşletmeciliği bölümüne geçiş yaparak lisans programına dâhil olabilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile bitki koruma, bitkisel üretim, biyosistem mühendisliği, tarım ekonomisi, zooteknik, bahçe bitkileri ya da tarla bitkileri bölümlerine geçiş yapabilmeleri mümkün olur. Bu programlardan mezun olan kişiler; organik tarım teknikeri, bahçıvan, bitki ve toprak uzmanı, organik tarım ürünleri üreticisi olarak iş bulabilirler.

Organik Tarım mezunları nerelerde çalışır?

Meslek Yüksekokulu Organik Tarımı Bölümü’nde iki yıllık ön lisans programı bitiren kişiler organik tarım alanında hizmet veren her türlü kurum ve kuruluşta çalışabilirler. Organik Tarım mezunları iş imkanları hem özel sektörde hem de kamu sektöründe oldukça geniştir. Organik Tarım mezunlarının kamuda iş olanaklarından yararlanabilmek için memurluk sınavına girmek durumundadır. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavından gerekli puanı alan kişiler atama yapıldıktan sonra devlete ait kurumlarda çalışabilirler.

Kendi işlerini kurabilecek olan ve bağımsız çalışabilme seçenekleri de bulunan Organik Tarım mezunlarının özel sektörde iş olanakları zorunlu ve ağırlıklı olarak saha çalışmalarını içerir. Saha çalışmalarına ait şartlar zorlu olarak görülse de organik ortamlarda, bahçe işlerinde çalışmayı seven kişiler için oldukça uygun bir çalışma alanıdır. Özel sektörde ya da devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışabilme imkanı bulan Organik Tarım mezunları belediyelerde, kooperatiflerde, seralarda da etkin olarak görev alabilirler. Mezunların çalışabilecekleri iş yerlerinden bazıları şunlardır: