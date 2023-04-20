Nükleer Enerji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kişiler okuyacakları bölüm için tercih yaparken seçecekleri bölüm dahilinde alacakları derslere ilgi duymalı ve bu alanlarda yeteneklerinin olduğundan emin olmalıdır. Meslek seçiminde iyi bir gelir elde edilebilecek işlerden ziyade başarılı olunabilecek alanların da tercih edilmesi önemlidir. Nükleer Enerji Mühendisliği özellikle son birkaç yıldır en sık tercih edilen meslekler arasında girmeyi başarmış bir alandır. Kişisel özellikleri, ilgi alanları ve yetenekleri bu meslekle uyumluluk gösteren kişiler bu bölümde okuyarak kariyerlerini bu alanda planlayabilir.
Nükleer Enerji Mühendisliği, sayısal alanda ilgisi ve yeteneği olan kişilerin tercih edebileceği, radyasyon ve nükleer fiziğin madde ile etkileşiminin ilkelerine dayalı olacak şekilde atom çekirdeği üzerinde pratik çalışmalar ve uygulamalar yapan bir bilim dalıdır. Bu alanda eğitim alan kişiler nükleer enerji santralleri hakkında araştırmalar, geliştirmeler ve incelemeler yapar. Eğitim süresi boyunca, oluşturulan programda nükleer enerji alanında eğitimler veren, bu sektöre yetkin kişiler, uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen bölüm Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü olarak adlandırılmıştır. Bölümden mezun olan kişiler için mezun oldukları bu alanda oldukça geniş iş imkanları bulunur.
Bölümden mezun olan kişiler Nükleer Enerji Mühendisi olarak çalışırlar. Bu unvan kapsamında nükleer santrallerin geliştirilmesinde, tasarlanmasında, kurulan nükleer enerji santrallerinin sorunsuz olarak çalışmasında ve işlemesinde etkin olarak görev alırlar. Nükleer enerji santrallerinde görev alan nükleer enerji mühendisleri nükleer reaktör fiziği ve teknolojisi, sürdürülebilir enerji dönüşüm teknolojileri, nükleer enerji güvenliği sağlamak ve radyasyondan korunmak gibi konularda çalışmalar yürütür. Programa dahil olmak ve bu bölümde eğitim almak için gerekli sayısal puan türü almanın yanı sıra bu alanda istekli ve bu alana ilgili olmak da önemlidir.
Dört yıl ve sekiz ara dönemden oluşan Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü, lisans türünde ve sayısal ağırlıklı bir eğitim programıdır. Bu bölümden mezun olan kişiler Nükleer Enerji Mühendisi unvanını kazanırlar. Türkiye’de Sinop Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde bulunan bir bölümdür. Nükleer enerji mühendisliği bölümü lisans programında ilk yıllarda öncelikli olarak temel mühendislik, fizik, enerji, bilgisayar programlama, matematik gibi dersler içerir. Daha sonraki yıllarda ise uygulamalara, teorik derslere geçilir. Radyasyon algılama ve ölçme, nükleer yakıt ve yakıt yönetimi, nükleer fizik ve bunlara benzer dersler vardır.
Bölümde okuyabilmek için sayısal puan türünden yeterli puan alma gerekliliği vardır. Tercih yapmadan önce TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarından gerekli olan taban puanı almak gerekir. Sekiz ara döneme paylaştırılarak verilen zorunlu ve seçmeli dersler bulunur. Eğitim programının son yılında teorik dersler verilir. Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü derslerinden bazıları şunlardır:
Mezun olarak nükleer enerji mühendisliği unvanı ile anılmaya hak kazanan kişiler nükleer santraller üzerinde çalışmalar gerçekleştirirler. Nükleer santrallerin tasarımında ya da geliştirme çalışmalarında aktif olarak görev alabilirler. Bir nükleer enerji mühendisliği mezununun üstlenebileceği görevlerden bazıları şunlardır:
Nükleer Enerji Mühendisliği mezunları iş imkanları oldukça geniştir. Hem özel sektörde hem de kamu alanında çalışma imkanları bulunur. Eğitimini tamamlayan Nükleer Enerji Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça fazladır. enerji sektöründe hizmet veren tüm iş yerlerinde çalışabilirler.
Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar kendi okullarında ya da başka bir okulda hem yurt içinde hem de yurt dışında eğitimlerine devam edebilirler. Mezunlar; araştırma geliştirme çalışmaları yürüten iş yerlerinde, ulusal ya da uluslararası enerji şirketlerinde, nükleer enerji santrallerinde iş bulabilirler.
Nükleer Enerji Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavında alacakları puana bağlı olarak değişebilir. KPSS sınavından gerekli puanı alan kişiler atamaları yapılarak ilgili devlet kurum ve kuruluşlarında çalışabilir. Bu bölümün mezunları aldıkları eğitim doğrultusunda temek mühendislik ile ilgili konularda yüksek düzeyde eğitilirler. Mezunlar, enerji sistemleri, programlama, akışkanlar mekaniği, ısı aktarımı, sayısal yöntemler, modelleme, malzeme, simülasyon gibi alanlarda çalışabilecek yetkinliğe erişirler.