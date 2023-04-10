Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü vergilendirme sistemleri ve kanunlarıyla ilgili detaylı bir eğitim verir. Bunu yaparken sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda öğrencilerin gelişmesi amaçlanır. Ticari faaliyetlerin uygun şekilde yapılabilmesi için her şirkette vergi konularının düzenli bir şekilde incelenmesi ve kaydedilmesi gerekir. Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları sektörde bu ihtiyacı karşılamak için çalışabilirler. Çoğunlukla masa başı işlerde, ofis ortamlarında işlerini yaparlar. Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları şirketlerin ve kurumların muhasebe ve finans departmanlarında iş imkanına sahip olurlar.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü nedir?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünün temel amacı sektörde muhasebe ve vergi süreçlerini yönetecek ara eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Mezunlardan dijital ortamda verilerin kayıt, kontrol ve takip işlemlerinin yapılması beklenir. Bunun için sayısal anlamda yeterlilik ve bilgisayar kullanımına hakim olmak gerekir. Eğitim programında meslek alanının geniş olması sebebiyle farklı dersler ve içerikler bulunur. Öğrencilere vergi mevzuatı, vergi politikası ve prosedürü, iş operasyonları ve muhasebe alanında eğitim verilir.

İhtiyaçların zamanla değişmesi sebebiyle özellikle vergi konularında işletmelerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu bir bölümdür. Vergiler gelir kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturur. Kurumlar kanunlara uygun şekilde faaliyet gösterebilmek için muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarını istihdam eder. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun olunduğunda muhasebe meslek elemanı unvanı kazanılır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü bir önlisans bölümüdür. Bölümde iki yıllık eğitim verilir. Eğitimin ilk senesinde teorik dersler ağırlıktayken ikinci senede uygulamalı dersler yoğunlaşır. Eğitim sürecinde bazı üniversitelerde zorunlu staj da bulunur. Öğrenci gerekli şartları ve stajı tamamlandığında muhasebe ve vergi uygulamaları önlisans diploması almaya hak kazanır. İş olanağını artırmak ve eğitime devam edebilmek için çeşitli programlara geçiş yapılabilir. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünün yabancı dil seçeneği pek çok bölümde olduğu gibi genellikle İngilizcedir. Bunun dışında seçmeli dersler alarak ilgi alanınıza uygun bilgileri edinebilirsiniz. Zorunlu derslerle mesleğiniz için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü dersleri:

İktisada giriş

Hukuka giriş

İşletme bilimine giriş

Genel muhasebe

Muhasebe ve hukuk

Vergi uygulamaları

Muhasebe denetimi

Genel vergi hukuku

Ticaret hukuku

İşletme hukuku

Mali analiz

Şirket muhasebesi

Ön muhasebe yazılımları

Bilgisayarlı muhasebe

Türk vergi sistemleri

Envanter ve bilanço

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları ne iş yapar?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde öğrenciler işletme, iktisat, vergi yönetmeliği ve muhasebe gibi alanlarda aldıkları eğitimle kendilerini sektöre hazırlayabilirler. Ticaretin farklı alanlarında verilerin kaydı ve takibi için muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarına ihtiyaç duyulur. Mezunlar şirketlerin ya da kurumların üretim, stok ve alım-satım süreçlerinin kontrolünü ve takibini yapar. Gerekli eğitime ve donanıma sahip olan mezunlar ilgili kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yerine getirebilir:

Fiş, fatura gibi belgelerin sisteme uygun şekilde kaydedilmesi

Belgelerin dosyalanması, denetimi ve arşivlenmesi

Kuruluşun vergi ve harç gibi ödemelerinin takibinin yapılması

İşletmenin yıl boyunca yaptığı işlemleri denetlemesi

Dönem sonunda bilanço adı verilen tablonun düzenlenmesi ve bu tablolarda kar-zarar durumunu, alacak ve borç konularını ve şirketin varlığını göstermesi

Şirket için sayım ve ölçüm işlemlerinin yani envanter çalışmasının yapılması

Maddi konularda kuruluşun müşteriler ve bankalar gibi ilgili kuruluşlarla iletişiminin sağlanması

Mükellef olunan vergilerin takibinin yapılması

Her ayın bitiminde genel kontrollerin yapılması

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları nerelerde çalışır?

Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları ticaretin olduğu birçok alanda faaliyet gösterebilir. Her şirketin ya da kurumun muhasebe birimine ihtiyacı vardır. Mal alım satımının, stoklamanın ve vergiyle alakalı işlerin yapıldığı yerlerde muhasebeci gereksinimi doğar. Şirketler kendi bünyesinde muhasebeci çalıştırabileceği gibi dışarıdan yapılan anlaşmalarla muhasebe ofisleriyle çalışabilirler. Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları iş imkânları özel sektör ve kamuda çeşitli pozisyonlarda olabilir. Kamuda çalışmak için öncelikle kamu personeli seçme sınavından (KPSS) yeterli puanın alınması gerekir. Atanmanın gerçekleşmesi durumunda muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarının kamuda iş olanakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Vergi daireleri

Maliye Bakanlığı

Mal müdürlükleri

PTT şubeleri

Defterdarlıklar

Devlet bankaları

Üniversite bünyesinde memur

Özelleştirme idaresi başkanlığı

Toprak Mahsulleri Ofisi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları mali müşavirlerin ve muhasebecilerin ofislerinde yardımcı eleman olarak çalışabilirler. Dikey geçiş sınavıyla ilgili bölümleri tamamlayarak farklı unvanlara sahip olabilirler. Muhasebe lisans eğitimini tamamladıklarında muhasebe diploması ve unvanıyla kendi muhasebe ofislerini açmaları mümkündür. Bunun dışında muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarının özel sektörde iş olanakları aşağıdaki gibidir: