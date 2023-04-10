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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

30.03.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitede bölüm tercihi kariyer planlamasının ilk adımını oluşturur. Birçok genç üniversite eğitimi sonrasında hayata atılır. Bölüme karar verirken kişinin kendini tanıması ve ilgi alanlarını keşfetmesi önemlidir. Sayısal yönü olduğu kadar vergi gibi sözel konulara sahip bir bölüm olan muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü insanların yöneldiği alanlardan biridir. Türkiye’de pek çok üniversitede bulunan bu bölüm farklı alanlarda iş imkânlarına sahip olması sebebiyle tercih edilir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü vergilendirme sistemleri ve kanunlarıyla ilgili detaylı bir eğitim verir. Bunu yaparken sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda öğrencilerin gelişmesi amaçlanır. Ticari faaliyetlerin uygun şekilde yapılabilmesi için her şirkette vergi konularının düzenli bir şekilde incelenmesi ve kaydedilmesi gerekir. Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları sektörde bu ihtiyacı karşılamak için çalışabilirler. Çoğunlukla masa başı işlerde, ofis ortamlarında işlerini yaparlar. Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları şirketlerin ve kurumların muhasebe ve finans departmanlarında iş imkanına sahip olurlar.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü nedir?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünün temel amacı sektörde muhasebe ve vergi süreçlerini yönetecek ara eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Mezunlardan dijital ortamda verilerin kayıt, kontrol ve takip işlemlerinin yapılması beklenir. Bunun için sayısal anlamda yeterlilik ve bilgisayar kullanımına hakim olmak gerekir. Eğitim programında meslek alanının geniş olması sebebiyle farklı dersler ve içerikler bulunur. Öğrencilere vergi mevzuatı, vergi politikası ve prosedürü, iş operasyonları ve muhasebe alanında eğitim verilir.

İhtiyaçların zamanla değişmesi sebebiyle özellikle vergi konularında işletmelerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu bir bölümdür. Vergiler gelir kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturur. Kurumlar kanunlara uygun şekilde faaliyet gösterebilmek için muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarını istihdam eder. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun olunduğunda muhasebe meslek elemanı unvanı kazanılır.

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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü bir önlisans bölümüdür. Bölümde iki yıllık eğitim verilir. Eğitimin ilk senesinde teorik dersler ağırlıktayken ikinci senede uygulamalı dersler yoğunlaşır. Eğitim sürecinde bazı üniversitelerde zorunlu staj da bulunur. Öğrenci gerekli şartları ve stajı tamamlandığında muhasebe ve vergi uygulamaları önlisans diploması almaya hak kazanır. İş olanağını artırmak ve eğitime devam edebilmek için çeşitli programlara geçiş yapılabilir. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünün yabancı dil seçeneği pek çok bölümde olduğu gibi genellikle İngilizcedir. Bunun dışında seçmeli dersler alarak ilgi alanınıza uygun bilgileri edinebilirsiniz. Zorunlu derslerle mesleğiniz için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü dersleri:

  • İktisada giriş
  • Hukuka giriş
  • İşletme bilimine giriş
  • Genel muhasebe
  • Muhasebe ve hukuk
  • Vergi uygulamaları
  • Muhasebe denetimi
  • Genel vergi hukuku
  • Ticaret hukuku
  • İşletme hukuku
  • Mali analiz
  • Şirket muhasebesi
  • Ön muhasebe yazılımları
  • Bilgisayarlı muhasebe
  • Türk vergi sistemleri
  • Envanter ve bilanço
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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları ne iş yapar?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde öğrenciler işletme, iktisat, vergi yönetmeliği ve muhasebe gibi alanlarda aldıkları eğitimle kendilerini sektöre hazırlayabilirler. Ticaretin farklı alanlarında verilerin kaydı ve takibi için muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarına ihtiyaç duyulur. Mezunlar şirketlerin ya da kurumların üretim, stok ve alım-satım süreçlerinin kontrolünü ve takibini yapar. Gerekli eğitime ve donanıma sahip olan mezunlar ilgili kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yerine getirebilir:

  • Fiş, fatura gibi belgelerin sisteme uygun şekilde kaydedilmesi
  • Belgelerin dosyalanması, denetimi ve arşivlenmesi
  • Kuruluşun vergi ve harç gibi ödemelerinin takibinin yapılması
  • İşletmenin yıl boyunca yaptığı işlemleri denetlemesi
  • Dönem sonunda bilanço adı verilen tablonun düzenlenmesi ve bu tablolarda kar-zarar durumunu, alacak ve borç konularını ve şirketin varlığını göstermesi
  • Şirket için sayım ve ölçüm işlemlerinin yani envanter çalışmasının yapılması
  • Maddi konularda kuruluşun müşteriler ve bankalar gibi ilgili kuruluşlarla iletişiminin sağlanması
  • Mükellef olunan vergilerin takibinin yapılması
  • Her ayın bitiminde genel kontrollerin yapılması
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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları nerelerde çalışır?

Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları ticaretin olduğu birçok alanda faaliyet gösterebilir. Her şirketin ya da kurumun muhasebe birimine ihtiyacı vardır. Mal alım satımının, stoklamanın ve vergiyle alakalı işlerin yapıldığı yerlerde muhasebeci gereksinimi doğar. Şirketler kendi bünyesinde muhasebeci çalıştırabileceği gibi dışarıdan yapılan anlaşmalarla muhasebe ofisleriyle çalışabilirler. Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları iş imkânları özel sektör ve kamuda çeşitli pozisyonlarda olabilir. Kamuda çalışmak için öncelikle kamu personeli seçme sınavından (KPSS) yeterli puanın alınması gerekir. Atanmanın gerçekleşmesi durumunda muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarının kamuda iş olanakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Vergi daireleri
  • Maliye Bakanlığı
  • Mal müdürlükleri
  • PTT şubeleri
  • Defterdarlıklar
  • Devlet bankaları
  • Üniversite bünyesinde memur
  • Özelleştirme idaresi başkanlığı
  • Toprak Mahsulleri Ofisi
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
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Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları mali müşavirlerin ve muhasebecilerin ofislerinde yardımcı eleman olarak çalışabilirler. Dikey geçiş sınavıyla ilgili bölümleri tamamlayarak farklı unvanlara sahip olabilirler. Muhasebe lisans eğitimini tamamladıklarında muhasebe diploması ve unvanıyla kendi muhasebe ofislerini açmaları mümkündür. Bunun dışında muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarının özel sektörde iş olanakları aşağıdaki gibidir:

  • Finans kuruluşları
  • Bankalar
  • Sigorta şirketleri
  • Şirketlerin muhasebe ve finans departmanları
  • Fabrikalar, taşıma ve depo firmaları
  • Perakende satış mağazaları
  • Uluslararası ticaret firmaları
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