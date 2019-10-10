Mynet Trend

Ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş, saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yaralama', 'uyuşturucu ticareti' ve 'cinsel taciz' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 35 yaşındaki Erkan Gümüş'ün Honaz ilçesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

Bu sabah ormanlık alana giden ekipler, Gümüş'ü kendi yaptığı barakada, üzerinde kadın kıyafetleriyle yakaladı.

Başına eşarp takıp, etek giyerek kendisine kadın süsü veren Erkan Gümüş, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Karaman'da iğrenç tuzakKaraman'da iğrenç tuzak
İntihara kalkışan genç 1 saat böyle beklediİntihara kalkışan genç 1 saat böyle bekledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orman Denizli Erkan Gümüş

En Çok Okunan Trend Haberler

Ferdi Tayfur'un son halini görenler inanamıyor!

Ferdi Tayfur'un son halini görenler inanamıyor!

İşte Jose Mourinho'nun yeni adresi

İşte Jose Mourinho'nun yeni adresi

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı konuşurken...

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı konuşurken...

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vay uyanık vay, ama adaletten sonsuza kadar kaçılmaz,işte yakayı kaptırmışsın!
hayır bari sakalı filan keseydin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman'da iğrenç tuzak! Gizli çekilmiş görüntülerle şantaj yaptılar

Karaman'da iğrenç tuzak

İntihara kalkışan genç dua edip gözyaşı döktü

İntihara kalkışan genç 1 saat böyle bekledi

Hayrete düşüren olay! Köpek balığını tekmeleyip yumrukladı

Hayrete düşüren olay! Köpekbalığını dövdü

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

Korkunç ölüm! Kafasına bariyer saplandı

10 Ekim hava durumu son tahminleri! Meteoroloji saat verip uyardı: Sis ve pusa dikkat!

Meteoroloji saat verip uyardı!

Akılalmaz olay! Çatalca'da ölen kişi ile Güney Afrikalının cenazeleri karıştı

Akılalmaz karışıklık! Cenazeyi almaya gelince fark ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.