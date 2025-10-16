Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ormanda yaşayan aile gündem olmuştu! Bakanlık açıklama yaptı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan iki çocuklu bir ailenin ev sahipleriyle yaşadığı problem nedeniyle evsiz kaldıkları ve ormanda yaşadıkları gündeme gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ormanda yaşayan aile gündem olmuştu! Bakanlık açıklama yaptı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan iki çocuklu bir aile, kiracı oldukları evden çıkarıldıktan sonra kalacak yer bulamayınca ormana sığınmıştı. Avcı Ailesi, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için kalacak bir yer istiyoruz" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Avcı çifti, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için bir ev istiyoruz" diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istemişti.

Ormanda yaşayan aile gündem olmuştu! Bakanlık açıklama yaptı 1

Sosyal medyada gündem olan bu durumun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Ailenin bir otele yerleştirildiği belirtildi.

Ormanda yaşayan aile gündem olmuştu! Bakanlık açıklama yaptı 2

Açıklama şöyle: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir’de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ormanda yaşayan aile gündem olmuştu! Bakanlık açıklama yaptı 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 Ekim burç yorumları: Koçlar dikkat, başaklar çalışkan16 Ekim burç yorumları: Koçlar dikkat, başaklar çalışkan
Dünya her yıl 57 sıcak günden kurtulabilirDünya her yıl 57 sıcak günden kurtulabilir

Anahtar Kelimeler:
İzmir evsizler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.