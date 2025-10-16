Ormanda yaşayan aile gündem olmuştu! Bakanlık açıklama yaptı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan iki çocuklu bir aile, kiracı oldukları evden çıkarıldıktan sonra kalacak yer bulamayınca ormana sığınmıştı. Avcı Ailesi, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için kalacak bir yer istiyoruz" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Avcı çifti, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için bir ev istiyoruz" diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istemişti.

Sosyal medyada gündem olan bu durumun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Ailenin bir otele yerleştirildiği belirtildi.

Açıklama şöyle: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir’de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."