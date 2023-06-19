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Orta Doğu nasıl yazılır? Orta Doğu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.05.2023 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zengin dillerden biri de Türkçedir. Türkçede farklı dillerden gelip yerleşmiş, zamanla farklı telaffuzlar nedeniyle ya da ekler alıp değişerek Türkçeleşmiş birçok kelime yer alır. Yapılan telaffuz ya da yazım hataları da genel olarak bu durumdan kaynaklanır. Ancak bazen birleşik kelimelerin bitişik ya da ayrı yazılması konusunda da ikilemde kalınabilir. Yöne belirten kelimelerin yer belirtmek için kullanması bu sorunun bir kaynağıdır.

Türkçede yön bildiren ve iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bazı birleşik kelimeler ayrı bazıları ise bitişik yazılabilir. Kuzey, güney, doğu, batı kelimeleri diğer yönleri bildirme gerekliliği olduğunda bir araya gelir ve bitişik olarak yazılır. Güneydoğu, güneybatı, kuzeybatı, kuzeydoğu gibi. Ancak bu kelimeler yer bildirmek için kullanılacaksa farklı bir kural uygulanır.

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Orta Doğu nasıl yazılır?

Türkçe yazım kurallarına göre yer adlarında yer alan doğu, batı, güney, kuzey kelimeleri bir araya geldikleri zaman ayrı yazılır. Aynı şekilde, bitişik olarak yazılması gereken güneybatı, kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu kelimeleri de yer bildirme amacı ile kullanılıyorsa ayrı olarak yazılması doğru olur. Orta Doğu kelimesinin doğru kullanıldığı bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Çok uzun yıllardır hayalini kurduğum şey Orta Doğu’yu gezmektir.
  • Orta Doğu ülkeleri olarak bilinen ülkeler çoğunluklu olarak Arap devletlerinin parçalarıdır.
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Orta Doğu ayrı mı yazılır?

Orta Doğu birbirine tarihsel ve kültürel olarak yakın olan ve Güneybatı Asya’da yer alan ülkelerin oluşturduğu coğrafi bölgeye verilen isimdir. Kıtalararası bir bölgedir ve yirminci yüzyılın başlarından itibaren kullanılmaya başlanan bir ifadedir.

Türk Dil Kurumuna göre Orta Doğu yazımı yön bildiren bir kelimenin yer bildiren bir birleşik kelimeye dönüştürülmüş olması nedeni ile ayrı olarak yazılır. "Orta Doğu bitişik mi yazılır?" sorusuna şu cevabı verebiliriz: Bitişik şekilde yazılması yazım yanlışı olarak kabul edilir. Orta Doğu yazımı bitişik yazılamaz çünkü bitişik olması bir yazım hatası olarak kabul edilir ve Türkçe yazım kurallarının dışındadır. Yön bildiren kelimelerden biri olan doğu kelimesi bu birleşik kelimede yer bildirdiği için ayrı olarak yazılması doğrudur.

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Orta Doğu büyük mü yazılır?

Birleşik türde kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda sık olarak hataya düşülür. Türkçede en sık yanlış yapılan durumlardan bir diğeri de küçük harf ve büyük harflerin ne zaman nasıl ve nerede kullanılacağıdır. Orta Doğu kelimesi de bu konuda oldukça hataya düşülen bir durumdur. Orta Doğu kelimesi özel bir bölgeyi işaret ettiği için ve özel isim olduğu için iki kelime de hem ayrı hem de büyük harflerle yazılır. Bu kelimenin doğru yazımı bu şekildedir. Benzer bir şekilde Yakın Doğu kelimesi de büyük harflerle başlar. Bu bağlamda "Orta Doğu küçük mü yazılır?" sorusu için "hayır" cevabını vermemiz mümkündür.

Dilimizde özel isimler daime büyük harfle yazılmalıdır. Bu yazım kuralı doğrultusunda Orta Doğu da özel bir kelime olduğu için küçük harflerle yazılması doğru olmaz. Orta Doğu dünyada belli bir coğrafik bölgeyi ifade eden özel bir isimdir. Türkçedeki tüm özel isimler büyük harfle başlamalıdır. Orta ve doğu kelimeleri tek başına özel isim olmadığı için tek başlarına küçük harfle yazılırlar. Ancak bir araya gelmeleri ile özel bir isim oluştuğu için iki kelime de büyük harfle yazılmalıdır.

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