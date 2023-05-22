Ardı sıra nasıl yazılır, ardı sıra yazımı nasıl olmalıdır? Ardı sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bir kelime hangi türde olursa olsun başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde kelimeler oluşturabilir. Birleşik türde kelimeler bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bitişik olarak yazılmalıdır. Nasıl yazılacağı dil bilgisi kuralları ile belirlenir. Ardı sıra kelimesi de en çok yazım yanlışı yapılan zarf türünde bir kelimedir.

Ardı sıra nasıl yazılır?

Türkçede ardı sıra, yanı sıra, önü sıra, peşi sıra gibi kelimeler kalıp olarak kabul edilmiştir ve ayrı yazılmalıdır. Bir kelimenin ayrı ya da bitişik yazılacağı Türkçenin dil bilgisi kurallarına göre belirlenir. Bu kurallara göre ayrı yazılması gereken kelimeleri belirleyen bazı durumlar şu şekildedir:

Sıfat türündeki kelimelerde derece göstermek için kullanılan zarflar ayrı olarak yazılır. (En, daha zarfları bu duruma örnek olarak gösterilebilir.)

İkilemeler genel olarak ayrı yazılır. Hâl eki ya da iyelik eki alarak veya aynı kelimenin tekrar edilmesi ile oluşturulan ikilemeler her zaman ayrı yazılır.

İki kelime bir araya gelirken iki kelimenin de anlamı düşmüyorsa ayrı yazılır.

Ardı sıra ayrı mı yazılır?

Ardı sıra yazımı ayrı olan ve zarf türünde bir kelimedir. Eş anlamlı kelimesi ise ardınca kelimesidir. Bir şeyin, bir olayın ya da birinin hemen ardından, hemen arkasından, peşinden, peşi sıra olan, takiben giden durumlar, kişiler ya da olaylar için kullanılır. Zarf türünde olan ardı sıra TDK Türkçe Sözlük sayfasına göre ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri ise şunlardır: Peşi sıra, takiben, arkası sıra, ardınca, hemen ardından, peşinden.

Bitişik yazılması yanlış olan kelimelerden biri de ardı sıra kelimesidir. Ardı sıra doğru yazılışı da ayrı olmalıdır. Sıkça yapılan yazım yanlışlarından biri de ardı sıra ya da eş anlamlısı olan peşi sıra, arkası sıra kelimelerinin bitişik olarak yazılması şeklindedir. Bu bağlamda "Ardı sıra bitişik mi yazılır?" sorusu için "hayır" cevabını verebiliriz. Genel olarak Türkçede iç, dış, sıra kelimeleri ile bir araya gelerek oluşan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Ardı sıra kelimesi de bu anlamda ayrı yazılmalıdır. Doğru yazımı bu şekildedir.