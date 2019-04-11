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Orta Doğulu turistlerin Atatürk sevgisi

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SEYAHAT  | 11.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Marmaris'te tatilini geçiren Orta Doğulu turistlerin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisi şaşırttı. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı’nın önüne gelen turistler, çocuklarıyla birlikte saygı duruşunda bulunup, ardından anıtın önünde selfie çekti.

Orta Doğulu turistlerin Atatürk sevgisi

Marmaris ilçesinde tatilini geçiren Orta Doğulu turistler, taksilerle geldikleri Kordon Caddesi'nde ilk olarak Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. İranlı ve Ürdünlü oldukları öğrenilen turistler, çocuklarıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. Ürdünlü Arkam Omar Ahmadı Asl (32), ailesi saygı duruşunda bulunurken cep telefonuyla o anları görüntüleyip ölümsüzleştirdi.

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Ardından aile üyeleri sırasıyla Ata'nın anıtı önünde selfi çekti, toplu olarak fotoğraf çekindi. Orta Doğulu turistlerin Atatürk ilgisi çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

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Arkam Omar Ahmadı Asl, "Türkiye ve Ürdün arasında çok sıkı bağlar mevcut. Kütüphanemizde Atatürk ile ilgili çok kitap okudum. Yaptığı devrimler örnek. Marmaris, ikinci tatil yerimiz. Her yıl geldiğim ülkenizde nerede Atatürk Anıtı görsem, hatıra fotoğrafı çektiririm. Ailemle beraber bugün burada saygı duruşumuzu yaptıktan sonra fotoğraf çektik" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris mustafa kemal atatürk

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