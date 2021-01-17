Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Trabzon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sokaklarda, polis ekipleri ve görevliler denetim yaptı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri ise bazı bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdü. Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda en sakin günlerinden birini yaşıyor. - Ordu Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak, meydan ve sahil kesimindeki sessizlik sürdü. Kısıtlama kapsamında kenttin ana caddelerinden Süleyman Felek ve Sırrıpaşa sessizliğe büründü, meydanlar ve sahil kesimleri boş kaldı. Kentte, polis, jandarma ve bekçiler denetimlerini sürdürürken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da trafik ekiplerinin rutin kontrolleri devam ediyor.

Kısıtlamadan muaf tutulan bazı iş yerlerinin paket servisini sürdürdüğü kentte, bazı vatandaşlar ise yürüme mesafesinde marketlere giderek alışveriş yaptı. Öte yandan yayla ve kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanları ise belediye ekiplerince beslendi. - Giresun Giresun'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor. Başta kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı olmak üzere caddeler ile sokaklar boş kaldı. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor. - Rize Rize'de, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sakin bir gün yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor. Rize Belediyesi ekipleri ise bazı bölgelerde yol onarım ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor. - Artvin Artvin, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sakin bir hafta sonu geçiriyor. Kısıtlamalar nedeniyle İnönü, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak caddeleri ile Çoruh Park ve Atapark gibi kentin hareketli alanları sessizliğe büründü.