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Ortaçağ şehri Dubrovnik’te dalgıç tesadüfen buldu! 18. yüzyıldan kalma...

Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde su altı inşaat uzmanı olan Ivan Bukelic, 60 ila 80 santimetre derinliğe gömülü tarihi bir gemi kalıntısı keşfetti.

Ortaçağ şehri Dubrovnik’te dalgıç tesadüfen buldu! 18. yüzyıldan kalma...

Hırvatistan'ın ortaçağ şehri Dubrovnik, bu kez taş duvarlarıyla değil deniz altında sakladığı bir sırla gündeme geldi. yapılan su altı çalışmaları sırasında, 18. yüzyıldan kalma ahşap bir gemi batığı tesadüfen gün yüzüne çıkarıldı.

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1700'LÜ YILLARA AİT

Su altı inşaat uzmanı olan Ivan Bukelic, deniz tabanında sıra dışı bir yapıya rastladı. Yaklaşık 60 ila 80 santimetre derinliğe gömülü tarihi bir gemi kalıntısı gördü. Deniz arkeoloğu Dr. Irena Radic Rossi, yapılan radyokarbon testlerinin, gemi kalıntısının 1700'lü yılların sonlarına ait olduğunu doğruladığını belirtti.

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Radic Rossi, Hırvatistan Kültür Bakanlığı’yla işbirliği içinde araştırmaların süreceğini açıklayarak, “Bu sadece bir bulgu değil, aynı zamanda geçmişe açılan canlı bir pencere. Onu gelecek kuşaklar için korumalıyız” dedi

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Hırvatistan
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