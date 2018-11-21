TREND

Bu heykeller büyük tartışma yarattı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 21.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

İngiliz sanatçı Damien Hirst'in bir bebeğin gelişim sürecini tasvir eden heykelleri Ortadoğu ülkesi Katar'da tartışma yarattı.

Çıplak heykellerin açılış töreninde ir erkek çocuğuna Kuran'dan ayetler okutuldu.

Katar'da bir hastanenin bahçesi açık hava sergisine çevrildi

Sputnik'in haberine göre heykeltraş Damien Hirst, Ekim 2013'te ilk açılışı yapıldığında eserlerinin tartışma yaratacağını belirtip "Bunlar, kültürel açıdan Ortadoğu'daki ilk çıplak heykeller, kamuoyuna açılmaları cesurca bir iş" demişti.

KURAN OKUNARAK AÇILDI

KURAN OKUNARAK AÇILDI
O zaman hastanenin inşaatından korumak bahanesiyle alelacele örtüye sarılmış heykellerin yeniden açılışında, bu kez bir erkek çocuğuna Kuran'dan ayetler okutuldu.

"TARTIŞILSIN DİYE KOYDUK"

"TARTIŞILSIN DİYE KOYDUK"
Katar Emirliği, bu sefer tepkilere kolay pabuç bırakmayacağının işaretini verdi. Sanat eserlerinin asıl sahibi olan hükümet destekli Katar Vakfı'nın sanat uzmanlarından Leyla İbrahim Baça, "Herkesin beğenmesini beklemiyoruz. Herkesin anlamasını beklemiyoruz. Oradalar ki tartışma yaratsınlar, düşünmeye sevk etsinler" dedi.

"İKONLAŞTILAR"

"İKONLAŞTILAR"
Baça, "Bizce Sidra'nın misyonunu, yani kadın ve çocukların sağlığıyla ilgilenmeyi çok iyi yansıtıyorlar. Yerleri mükemmel. Pek çok insan tarafından fotoğraflanıyorlar. Giderek ikonik bir hal alıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

TRACEY EMİN ENSTALASYONU EKSİK DEĞİL

TRACEY EMİN ENSTALASYONU EKSİK DEĞİL
Kadın-çocuk sağlığı merkezinin içinde ve önündeki alanda uluslararası şöhret sahibi sanatçıların ellerinden çıkma 65 yapıt sergileniyor. Aralarında Hirst'le aynı kuşaktan Tracey Emin'in "Okyanusu dinliyorum ve tüm duyduğum sensin" başlıklı enstalasyonu, Suriyeli sanatçı Cabir el Azmeh'in tabloları da var. İlk hastalarını ocak ayında kabul eden Sidra'da geçen ay Katar'ın ilk yapışık iki ayırma ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.
Uyarı! gunun-videosu İçerikleri bulunamadı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damien hirst katar heykel çıplak bebek

En Çok Okunan Trend Haberler

Pamela Anderson'a 'belden aşağı' saldırı

Pamela Anderson'a 'belden aşağı' saldırı

Mastürbasyonun beş faydası

Mastürbasyonun beş faydası

Askerin porno yıldızıyla uygunsuz görüntüleri olay yarattı!

Askerin porno yıldızıyla uygunsuz görüntüleri olay yarattı!

Mükemmellik nedir? Mükemmel uyum nasıl yakalanır?

Mükemmellik nedir? Mükemmel uyum nasıl yakalanır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kullanılmış prezervatifleri yeniden paketleyip satan çeteye baskın

Kullanılmış prezervatifleri yeniden paketleyip satan çeteye baskın

Keçi, yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler gözlerine inanamadı

Keçi, yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler gözlerine inanamadı

Turistin paraşütü açılmayınca 90 metreden yere çakıldı

Turistin paraşütü açılmayınca 90 metreden yere çakıldı

Erkek arkadaşını öldürdü, cesedini pişirip işçilere ikram etti

Erkek arkadaşını öldürdü, cesedini pişirip işçilere ikram etti

Pamela Anderson'a 'belden aşağı' saldırı

Pamela Anderson'a 'belden aşağı' saldırı

Kabus geri döndü! Bölge alarma geçti

Kabus geri döndü! Bölge alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.