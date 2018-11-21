Bu heykeller büyük tartışma yarattı

Çıplak heykellerin açılış töreninde ir erkek çocuğuna Kuran'dan ayetler okutuldu.
Katar'da bir hastanenin bahçesi açık hava sergisine çevrildi
Sputnik'in haberine göre heykeltraş Damien Hirst, Ekim 2013'te ilk açılışı yapıldığında eserlerinin tartışma yaratacağını belirtip "Bunlar, kültürel açıdan Ortadoğu'daki ilk çıplak heykeller, kamuoyuna açılmaları cesurca bir iş" demişti.
KURAN OKUNARAK AÇILDI
O zaman hastanenin inşaatından korumak bahanesiyle alelacele örtüye sarılmış heykellerin yeniden açılışında, bu kez bir erkek çocuğuna Kuran'dan ayetler okutuldu.
"TARTIŞILSIN DİYE KOYDUK"
Katar Emirliği, bu sefer tepkilere kolay pabuç bırakmayacağının işaretini verdi. Sanat eserlerinin asıl sahibi olan hükümet destekli Katar Vakfı'nın sanat uzmanlarından Leyla İbrahim Baça, "Herkesin beğenmesini beklemiyoruz. Herkesin anlamasını beklemiyoruz. Oradalar ki tartışma yaratsınlar, düşünmeye sevk etsinler" dedi.
"İKONLAŞTILAR"
Baça, "Bizce Sidra'nın misyonunu, yani kadın ve çocukların sağlığıyla ilgilenmeyi çok iyi yansıtıyorlar. Yerleri mükemmel. Pek çok insan tarafından fotoğraflanıyorlar. Giderek ikonik bir hal alıyorlar" değerlendirmesini yaptı.
TRACEY EMİN ENSTALASYONU EKSİK DEĞİL
Kadın-çocuk sağlığı merkezinin içinde ve önündeki alanda uluslararası şöhret sahibi sanatçıların ellerinden çıkma 65 yapıt sergileniyor. Aralarında Hirst'le aynı kuşaktan Tracey Emin'in "Okyanusu dinliyorum ve tüm duyduğum sensin" başlıklı enstalasyonu, Suriyeli sanatçı Cabir el Azmeh'in tabloları da var. İlk hastalarını ocak ayında kabul eden Sidra'da geçen ay Katar'ın ilk yapışık iki ayırma ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.
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