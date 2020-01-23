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Ortahisar kışa hazır

TRABZON HABERLERİ  | 23.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin bütün birimlerinin muhtemel kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladığını söyledi.Başkan Ahmet Metin Genç, karla mücadele için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kriz Masası’nda 300 personelin görev yapacağını belirtti.

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin bütün birimlerinin muhtemel kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladığını söyledi.
Başkan Ahmet Metin Genç, karla mücadele için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kriz Masası’nda 300 personelin görev yapacağını belirtti. Karla mücadele çalışmalarının Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Selahattin Çebi tarafından koordine edileceğini ifade eden Başkan Genç, herhangi bir mağduriyete mahal vermeden 24 saat esasına dayalı olarak kar ve buzlanmayla mücadele edileceğini kaydetti. "Kış mevsiminin beraberinde getirdiği her türlü iklim koşuluyla mücadele için hazırız" diyen Genç, "Bu sene kış mevsiminin etkilerini şehrimizde yeterince hissetmedik. Henüz ciddi bir kar yağışı ve buzlanmayla karşı karşıya kalmadık. Ama biz her ihtimale karşı tedbirlerimizi aldık. Her yıl olduğu gibi bu sene de Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde Kriz Masası oluşturduk. Muhtemel kar yağışı ya da buzlanmalara karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Bu konularla ilgili vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın her türlü talebini karşılamaya hazırız. Meteoroloji Müdürlüğünün şehrimizde kar yağışıyla ilgili bütün verilerini takip ediyoruz. Muhtemel kar yağışında ortaya çıkabilecek her türlü durumla mücadele için gerekli talimatları verdik. Karla mücadele kapsamında Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan yaklaşık 300 personelimizi görevlendirdik ve bütün tedbirleri aldık" şeklinde konuştu.
Vatandaşların olası kar yağışı karşısında özellikle de ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirleri aldıklarını belirten Genç, "Karla mücadele için 10 yıkama aracı, 2 kar bıçaklı tuz aracı, 5 kar bıçaklı küreme aracı, 4 kar bıçaklı ve solisyon, 5 tuz aracı, 3 kepçe, 9 beko loder (JCB), 6 adet greyderle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizin birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karla mücadelede konusunda oldukça deneyimliyiz. Araç ve ekipman sıkıntımız yok. Her türlü duruma müdahale için ekiplerimiz birbiriyle irtibat halinde olacak ve koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütecek. Vatandaşlarımız her türlü taleplerini ve isteklerini (0462) 372 0015-372 00 00 numaralı telefonu arayarak karla mücadele ekiplerimize kolaylıkla bildirebilecek. Ekiplerimiz, 24 saat esasına dayalı bir çalışma sistemiyle günün herhangi bir saatinde kendilerine iletilen talepleri çözüme kavuşturmak için hazır halde bekleyecek" diye konuştu.

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