Ortaköy'deki lüks evine ödediği kira ile gündemdeydi... Selen Görgüzel'den şaşırtan iddia: 'Uyurken evime...'

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla ve sahne tarzlarıyla gündeme geliyordu.

Selen Görgüzel, bu sefer de ev sahibiyle yaşadığı sorunlarla gündemde... Görgüzel, ev sahibinin açtığı davayı kaybetti. Ev sahipleri 'Annemiz oturacak' diyerek Görgüzel’e karşı dava açtı. Ünlü isim ise, yaptığı savunmada ev sahiplerinin kötü niyetli olduğunu öne sürerek davanın reddini istedi.

Mahkeme ilk celsede karar verdi. Görgüzel’in havuzlu lüks sitede aylık 20 bin liraya oturduğu Ortaköy’deki evi tahliye etmesine karar verdi.

"EV SAHİPLERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Selen Görgüzel ile ev sahibi ile arasında gerilim yükseldi. Görgüzel, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

Görgüzel, yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı'na seslendi. Ünlü isim yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bu saatte üst katta oturan ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi. Haber vermeden elektriğimi, doğalgazımı kestirip arabamın yerine arabasını koyup hakkımda saçma sapan haberler yaptırdıkları mesajlar ve telefonlarla verdikleri rahatsızlık yetmemiş gibi! Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Kızımla yaşadığım kirasını günü gününe senelik ödediğim evde yüzde 25 artışı kabul etmedikleri için evden caydırıcı hamlelerle kaçırmaya çalışan ev sahiplerinden şikayetçiyim."