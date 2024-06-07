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Çağla Şıkel'den dikkat çeken itiraf! Yumurtalıklarını dondurdu! "Varken koyayım dursun"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.06.2024 09:41
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Çağla Şıkel katıldığı kamplar ve kişisel gelişim etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Şıkel bu kez katıldığı programda özel hayatı ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Yumurtalıkları hakkında radikal bir karar alan Şıkel'in açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

Çağla Şıkel'den dikkat çeken itiraf! Yumurtalıklarını dondurdu! "Varken koyayım dursun"

Paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettiriyor.

Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel, sekiz yıllık aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.

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Geçtiğimiz aralık ayında sürpriz ilişkisi sona eren ünlü manken, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk oldu.

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"ANNELİK BANA ÇOK İYİ GELEN BİR ŞEY"

Şıkel, programda özel hayatı ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Sunucu, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kız çocuk sahibi olmak için yumurtalarımı dondurdum. Ailemde erken menopoz durumu olduğu için böyle bir adım attım. 'Varken koyayım dursun' dedim ve yaptım. Şu an için o kadar ilgili değilim ama yeniden anne olmayı düşünüyorum. Annelik bana çok iyi gelen bir şey."

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Şıkel, oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu ve bu durumun kendisinde ilginç duygular yarattığını ifade etti. "Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum" ifadelerini kullandı.

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Çağla Şıkel
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